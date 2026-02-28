Notre Dame y Penn St.: dúos de corredores vuelven a escena en el combine de la NFL

Los excorredores de Notre Dame Jeremiyah Love y Jadarian Price revivieron algunos gratos recuerdos en el combine de evaluación de talentos de la NFL de esta semana.

Compartieron habitación —tal como lo hacían cuando eran compañeros en la universidad.

Solo que aquí, uno de los mejores dúos de corredores del fútbol americano universitario ya no trabaja para una causa común. En cambio, están aquí para exhibir sus propias habilidades y mejorar sus perspectivas de cara al draft de la NFL previsto para abril.

“Voy a salir ahí y a ser yo mismo, sin importar a dónde vaya, sin importar cuándo se diga mi nombre, yo seré Jeremiah Love”, comentó ese jugador antes de los entrenamientos del sábado en Indianápolis:

“Pero es un gran honor ver si la gente me reconoce, y pienso salir y demostrar que tengo razón, demostrar que todos los demás también tienen razón”.

Sin duda existe un respeto y una admiración mutuos entre Love y Price por lo que lograron juntos durante las últimas tres temporadas.

Love corrió para casi 3.000 yardas, que le permitieron terminar en el séptimo puesto de la lista histórica de Notre Dame pese a disputar apenas 29 partidos como titular en total y realizar 71 acarreos como novato.

Rompió el récord de la institución en una sola temporada al anotar 21 touchdowns totales en 2025, se convirtió en el primer jugador en la historia de los Irish con dos acarreos de anotación de 90 o más yardas y fue tercero en la votación del Trofeo Heisman del año pasado.

Price, por su parte, fue mucho más que alguien capaz de aportar un segundo golpe. Sobresalió cuando le daba descanso a Love, y las defensas rivales nunca tuvieron esa suerte.

Aun así, Price se las arregló para correr para casi 1.700 yardas y 21 anotaciones, y se convirtió en el primer jugador de Notre Dame en tener dos o más devoluciones de kickoff de 100 o más yardas.

El resultado: ambos obtuvieron honores de All-American la temporada pasada y, por lo general, están clasificados como los dos mejores corredores en la generación del draft de este año.

Se preguntó a Price cuántos conjuntos han preguntado por su desempeño en equipos especiales.

“Casi todos los entrenadores y entrevistas que tuve en los últimos dos días", respondió. "A todos les dije lo mismo, me encantan los equipos especiales y los encaro como encaro la ofensiva. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa cuando se trata de equipos especiales”.

Love y Price no son los únicos corredores valorados que se reencuentran en Indianápolis.

Cuando Kaytron Allen y Nick Singleton llegaron al campus de Penn State en 2022, fueron presentados como uno de los mejores backfields de novatos del país. Aunque en lo personal superaron las expectativas —uniéndose a Franco Harris y Lydell Mitchell como los únicos compañeros de los Nittany Lions en superar las 2.000 yardas terrestres en sus carreras—, no alcanzaron las altas metas de ganar un campeonato nacional o siquiera un título de la Big Ten.

Pero incluso en una liga en la que los corredores a menudo son relegados en el orden del draft, Allen y Singleton siguen ubicados entre los 10 mejores de la clase de este año. Y con buenos entrenamientos previos al draft, todavía es posible que vuelvan a meterse entre los cinco primeros —puestos que ocuparon no hace mucho.

