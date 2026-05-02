Los Guardianes vencen 8-5 a los Atléticos con jonrón de Hoskins y cuatro hits de DeLauter

Rhys Hoskins conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Chase DeLauter se fue de 4-4 con dos producidas y los Guardianes de Cleveland vencieron 8-5 a los Atléticos la noche del viernes.

Nick Kurtz, de los Atléticos, recibió una base por bolas de Hunter Gaddis en la séptima entrada, su 20mo juego consecutivo con al menos una para empatar con Barry Bonds, de San Francisco (2002-03), la segunda racha más larga en la historia de las Grandes Ligas. El récord lo tiene Roy Cullenbine, de Detroit, con 22 juegos seguidos recibiendo pasaporte, establecido en 1947.

Kurtz también extendió su racha embasándose a 26, pero el vigente Novato del Año de la Liga Americana se ponchó ante Cade Smith mientras representaba la carrera del empate en la octava y terminó de 4-0 con la base por bolas.

Hoskins pegó un doble de dos carreras ante J.T. Ginn (0-1) para empatarlo 4-4 en la quinta y conectó un jonrón solitario —su segundo de la temporada— para poner a Cleveland arriba 6-4 en la séptima, después de un elevado de sacrificio para tomar la ventaja del bateador emergente Ángel Martínez.

DeLauter conectó un doble de dos carreras que empató el juego 2-2 con dos outs en la segunda.

Cleveland ganaba 8-4 cuando Kurtz recibió base por bolas para llenar la casa. Brent Rooker, quien conectó un jonrón de dos carreras para cortar una mala racha de 0 de 20 y darle a los Atléticos una ventaja de 2-0 en la primera, pegó un sencillo productor para sacar del juego a Gaddis. Erik Sabrowski (1-1) entró y ponchó a Darell Hernaiz y Tyler Soderstrom antes de que Steven Kwan, ganador del Guante de Oro en cuatro ocasiones, alcanzara la pelota elevada de Colby Thomas junto a la barda en el jardín central para mantener el 8-5.

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