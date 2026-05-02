Barrett da el triunfo a Toronto y los Raptors empatan la serie 3-3 ante Cleveland

RJ Barrett encestó un triple con 1,2 segundos restantes en la prórroga y los Raptors de Toronto llevaron su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este a un séptimo partido al vencer 112-110 a los Cavaliers de Cleveland el viernes por la noche.

Evan Mobley tuvo la oportunidad de ganarlo para Cleveland, pero su triple rebotó en la parte delantera del aro.

Scottie Barnes sumó 25 unidades y 14 asistencias; Barrett y Ja’Kobe Walter anotaron 24 tantos cada uno, y Collin Murray-Boyles añadió 17, mientras Toronto resistió después de desperdiciar una ventaja de 11 puntos en el cuarto periodo.

El séptimo partido se jugará en Cleveland el domingo. El equipo local ha ganado los seis encuentros disputados hasta ahora en la serie.

“Por esto luchas tanto para conseguir la ventaja de localía. Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Esto son los playoffs, de eso se trata. Tenemos que recuperarnos y prepararnos para el partido del domingo”, afirmó el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson.

La canasta decisiva de Barrett golpeó el aro trasero y rebotó alto por encima del tablero antes de caer, mientras la multitud agotada de 19.919 espectadores rugía.

“A veces los dioses del baloncesto no están contigo”, comentó Atkinson.

El rebote tan alto en la canasta ganadora de Barrett mantuvo en vilo al entrenador de los Raptors, Darko Rajakovic.

Rajakovic expresó: “Fue solo medio segundo, pero se sintió como una eternidad. Me alegré por él, por este equipo, por esta ciudad, de que el tiro entrara”.

Ese rebote favorable recordó a una canasta de playoffs aún más grande al norte de la frontera: el tiro ganador sobre la bocina de Kawhi Leonard, con cuatro rebotes, ante Philadelphia en el séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este de 2019.

Mobley terminó con 26 puntos y 14 rebotes, Donovan Mitchell anotó 24 y James Harden aportó 16 para los Cavaliers. Jarrett Allen sumó 14 y Dean Wade tuvo 10.

Los Raptors también tuvieron una gran ventaja en puntos al contraataque, superando a los Cavaliers 20-6.

El alero de los Raptors Brandon Ingram no jugó debido a una molestia en el talón derecho. Ingram salió en el segundo cuarto de la derrota del miércoles 125-120 en Cleveland.

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