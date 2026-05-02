Jonrones de Díaz y Caminero, y 6 sólidas entradas de McClanahan dan triunfo a Rays 3-0 ante Gigantes

Yandy Díaz y Junior Caminero conectaron jonrones para respaldar seis sólidas entradas de Shane McClanahan, y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Gigangtes de San Francisco el viernes por la noche.

El cubano Díaz abrió la segunda entrada contra Robbie Ray (2-4) con su quinto cuadrangular para poner el juego 1-0.

El dominicano Caminero abrió la cuarta con su noveno vuelacercas —un batazo de 432 pies hacia el jardín izquierdo— para ampliar la ventaja a 2-0.

Taylor Walls pegó un doble abriendo la sexta y se robó la tercera antes de anotar con el elevado de sacrificio de Chandler Simpson para cerrar la cuenta.

McClanahan (3-2) no tuvo problemas hasta la quinta, cuando el dominicano Rafael Devers y Jung Hoo Lee conectaron sencillos para colocar corredores en las esquinas con un out. El zurdo de 29 años provocó un rodado para doble matanza del también dominicano Jerar Encarnación para terminar con la amenaza. Permitió cinco hits y ponchó a cinco.

Ian Seymour y Cole Sulser lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras, y Bryan Baker retiró a los tres en orden en la novena para su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

Ray permitió tres carreras con cuatro hits en seis entradas y un tercio. El zurdo de 34 años concedió un sencillo de toque a Simpson en su primer lanzamiento antes de sorprenderlo fuera de base en un intento de robo tres pitcheos después. JT Brubaker consiguió los últimos cinco outs y permitió un hit.

Los Gigantes, cuyos 19 jonrones son la menor cantidad en las Grandes Ligas, no han conectado jonrón durante su actual racha de cuatro derrotas consecutivas.

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