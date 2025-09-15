Los Falcons aplastan a los Vikings 22-6 con una defensiva dominante y un brillante Bijan Robinson

Bijan Robinson corrió para 143 yardas y Parker Romo acertó en sus cinco intentos de gol de campo en su debut con los Falcons de Atlanta, quienes sofocaron a J.J. McCarthy con seis capturas y tres pérdidas de balón en una victoria de 22-6 sobre los Vikings de Minnesota el domingo por la noche.

Tyler Allgeier añadió 13 acarreos para 67 yardas y un touchdown tardío contra una defensiva de los Vikings que no tuvo mucho más que ofrecer después de mantener admirablemente el juego cerrado toda la noche, mientras que la ofensiva cruzó el medio campo solo tres veces y solo una vez llegó dentro de yarda 20 del oponente.

Robinson y Allgeier ayudaron a los Falcons (1-1) a correr 38 veces para 219 yardas, manteniendo la presión alejada de Michael Penix Jr. y evitando que el ruido de la multitud fuera un factor después del primer cuarto. Penix, quien completó 13 de 21 pases para 135 yardas, aún no ha cometido una pérdida de balón esta temporada.

McCarthy, el titular por primera vez seleccionado dos puestos después de Penix en el draft de 2024, cuya temporada de novato se perdió por una lesión de rodilla, ha tenido cuatro entregas de balón hasta ahora. Superó una intercepción devuelta para anotación en su debut en Chicago al liderar al equipo a tres touchdowns en el último cuarto, pero no hubo magia tardía para McCarthy o Minnesota esta vez.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.