Merrill dispara jonrón, Vásquez lanza 6 sólidas entradas y Padres vencen 2-0 a Rockies

Jackson Merrill conectó un jonrón y el dominicano Randy Vásquez consiguió nueve ponches, la máxima cifra en su carrera, a lo largo de nueve innings, para que los Padres de San Diego se impusieran el jueves 2-0 a los colistas Rockies de Colorado.

Los Padres abrieron con el pie derecho una serie de cuatro duelos y se acercaron a dos juegos y medio de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional. Ampliaron a cuatro juegos su ventaja sobre los Mets de Nueva York en la batalla por el segundo de los tres comodines de la Liga Nacional.

San Diego venía de perder una serie en casa contra Cincinnati y ganó por cuarta vez en 11 juegos. Tiene el calendario restante más fácil entre los contendientes a los playoffs, pero perdió series consecutivas ante Minnesota y Baltimore antes de ganar dos de tres compromisos en Colorado el fin de semana pasado.

Merrill conectó un batazo al jardín contrario contra McCade Brown (0-4) con dos outs en la cuarta entrada. Su undécimo jonrón de la temporada le dio a San Diego una ventaja de 2-0.

El venezolano Luis Arraez impulsó a su compatriota Freddy Fermín con un sencillo en la tercera entrada.

Vásquez (5-6) limitó a los Rockies a cuatro hits y no otorgó bases por bolas. Su récord anterior de ponches era de seis, logrado en cuatro ocasiones.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-0. El cubano Yanquiel Fernández de 3-0.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis de 4-0, Manny Machado de 4-0, Ramón Laureano de 3-0. Los venezolanos Arráez de 4-3 con una empujada, Fermín de 3-1 con una anotada.