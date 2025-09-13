Kody Clemens conecta tres jonrones y ayuda a los Mellizos a vencer 9-8 a los Diamondbacks

Kody Clemens conectó su tercer jonrón del juego para iniciar una remontada en la novena entrada, Luke Keaschall la culminó con un elevado de sacrificio y los Mellizos de Minnesota superaron 9-8 a los Diamondbacks de Arizona el viernes por la noche.

Después de que Minnesota anotara cuatro carreras en la parte alta de la novena para tomar una ventaja de 8-6, Clemens pegó un cuadrangular ante Jake Woodford (0-4) para reducir la diferencia a una. Clemens, hijo del exestrella del pitcheo de las Grandes Ligas Roger Clemens, tiene 19 jonrones esta temporada a sus 29 años.

Woodford luego llenó las bases y fue relevado por Andrew Saalfrank, quien otorgó una base por bolas que empató el juego, y luego permitió el elevado de sacrificio de Keaschall que impulsó a Byron Buxton.

El venezolano Gabriel Moreno disparó un vuelacercas de tres carreras en la novena para Arizona. El dominicano Geraldo Perdomo logró un cuadrangular de dos carreras para los Diamondbacks en la séptima. El destacado campocorto tiene 19 jonrones y 95 carreras impulsadas.

Clemens pegó un jonrón solitario en la tercera y dio a los Mellizos una ventaja de 4-1 en la cuarta con un cuadrangular de dos carreras.

Cole Sands (4-4) obtuvo la victoria después de desperdiciar un salvamento en la novena.

Por los Diamondbacks, los venezolanos Gabriel Moreno bateó de 4-2 con una anotada y tres producidas, Ildemaro Vargas de 5-1 con una anotada; y el dominicano Gerardo Perdomo de 2-1 con dos anotadas y dos remolcadas.

Por los Mellizos, el venezolano Johnny Pereda bateó de 3-2.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.