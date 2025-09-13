El relevista venezolano de los Filis José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

El relevista venezolano José Alvarado se perderá el resto de la temporada con los Filis de Filadelfia después de ser colocado el viernes en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el antebrazo izquierdo.

Alvarado tenía un récord de 4-2 con una efectividad de 3.81 en 26 entradas a lo largo de 28 apariciones esta temporada. Cumplió una suspensión de 80 juegos por consumo de sustancias para mejorar el rendimiento, del 18 de mayo al 18 de agosto, después de dar positivo por testosterona exógena.

Su foja era de 4-1 con una efectividad de 2.70 y siete salvamentos en el momento de la suspensión. Fungía generalmente como el cerrador del club.

Los Filis adquirieron al cerrador Jhoan Duran, procedente de Minnesota, en la fecha límite de canjes del 31 de julio, y el dominicano ha dominado en el rol desde entonces.

Bajo los términos de la suspensión, Alvarado no era elegible para jugar en la postemporada.

El manager de los Filis, Rob Thomson, describió la lesión de Alvarado como “bastante leve, pero suficiente para ponerlo en la lista de lesionados”.

"Nuestro plan ahora es simplemente prepararlo para el próximo año", añadió.

Los Filis tienen una opción de club de nueve millones de dólares sobre Alvarado para 2026, que incluye una cláusula de rescisión de 500.000 si eligen no volver a firmarlo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.