Los entrenadores de la NFL que están bajo presión incluyen a Mike Tomlin y Zac Taylor

Nick Sirianni comenzó la temporada pasada con su trabajo en riesgo en Filadelfia y la terminó levantando el trofeo Vince Lombardi, ganándose una lucrativa extensión de contrato.

Este año, hay varios entrenadores bajo una presión similar. ¿Puede alguien lograr la misma hazaña de ser campeón?

Sirianni llevó a los Eagles a los playoffs en cada una de sus primeras tres temporadas y el equipo estuvo a punto de ganar el Super Bowl en 2022. Luego, un inicio de 10-2 en 2023 fue seguido por un colapso importante y una derrota desigual en los playoffs. Eso casi le costó el trabajo.

Pero se mantuvo, dio a los nuevos coordinadores Kellen Moore (ofensiva) y Vic Fangio (defensiva) más control y se sobrepuso a una relación difícil con los fanáticos para llevar a los Eagles al segundo título de Super Bowl de la franquicia en ocho temporadas.

Aquí están algunos de los entrenadores de la NFL que están en la cuerda floja:

Mike Tomlin

Los Steelers de Pittsburgh nunca han tenido una temporada perdedora bajo el mando de Tomlin, quien tiene un récord de 183-107-2 con un título de Super Bowl desde que reemplazó a Bill Cowher en 2007. Pero no han ganado un partido de playoffs desde 2016.

Firmaron a Aaron Rodgers e incorporaron a otros veteranos, incluyendo al esquinero Darius Slay, el receptor abierto DK Metcalf, el esquinero Jalen Ramsey y el ala cerrada Jonnu Smith. Claramente, están en modo de ganar ahora.

Los Steelers han tenido sólo tres entrenadores en jefe desde 1969. La organización valora la estabilidad y Tomlin ha sido el modelo de consistencia y victorias. Es difícil imaginar que Tomlin podría estar trabajando en aras de conservar su empleo en el futuro, pero necesita tener éxito en la postemporada.

Zac Taylor

Los Bemgals de Cincinnati llegaron al Super Bowl en la tercera temporada de Taylor y estuvieron a pocos puntos de regresar al año siguiente. Pero se han perdido los playoffs tras dos temporadas consecutivas de 9-8. Y los malos comienzos les han costado.

El equipo tiene un récord de 7-14-1 en septiembre bajo las órdenes de Taylor. Eso necesita cambiar. Con Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins, la ofensiva de Taylor tiene mucho poder. Una defensiva entre las 10 peores ha sido un problema en las últimas dos temporadas.

Mike McDaniel

Después de llevar a los Dolphins de Miami a los playoffs en sus dos primeras temporadas, la unidad de McDaniel dio un paso atrás la campaña pasada.

Los Dolphins terminaron 8-9 y han lidiado con cierta agitación tras la campaña. El astro Tyreek Hill quería salir antes de cambiar de opinión y disculparse públicamente con el quarterback Tua Tagovailoa y sus compañeros de equipo.

McDaniel fue contratado para llevar a Miami al éxito en los playoffs. Los Dolphins todavía buscan su primera victoria en postemporada desde el 30 de diciembre de 2000.

Brian Daboll

El ganador del premio de la AP al Entrenador del Año en 2022 probablemente tiene el asiento más caliente al comenzar esta temporada.

Daboll llevó a los Giants a nueve victorias más un triunfo en los playoffs como entrenador novato, pero el equipo tiene un récord de 9-25 en las últimas dos campañas.

Los Giants están en una dura División Este de la Conferencia Nacional que incluye a los Eagles campeones defensores del Super Bowl, un equipo de los Commanders que llegó a la final de conferencia y los Cowboys, talentosos pero llenos de problemas.

Russell Wilson tendrá la primera oportunidad de ayudar a que Daboll conserve su trabajo en Nueva York. Los Giants tienen a Wilson, Jameis Winston y al novato de primera ronda Jaxson Dart. Daboll necesita obtener suficientes victorias para quedarse y promover la evolución de Dart.

Shane Steichen

Tiene una foja de 17-17 en dos temporadas con los Colts de Indianápolis sin apariciones en los playoffs.

Después de ayudar a que Jalen Hurts se desarrollara en Filadelfia como coordinador ofensivo durante dos temporadas, Steichen no ha tenido mucho éxito con Anthony Richardson en Indianápolis. Daniel Jones podría ser la elección para Steichen y los Colts como mariscal de campo.

Jonathan Gannon

Al igual que Steichen, Gannon aprovechó su éxito como coordinador en Filadelfia para obtener un trabajo como entrenador en jefe. Pero tiene un récord de 12-22 en dos temporadas en Arizona.

Los Cardinals perdieron cinco de siete después de un inicio de 6-4 la temporada pasada, y Gannon no puede permitirse que las derrotas se trasladen a esta temporada.

Kevin Stefanski

Dos veces nombrado por la AP el Entrenador del Año de la NFL a lo largo de cinco temporadas en Cleveland, Stefanski y sus Browns vienen de una desastrosa campaña de 3-14.

La inestabilidad en la posición de mariscal de campo —un problema común para los Browns— ha agobiado a Stefanski, quien ha tenido a 11 quartebacks titulares diferentes. Stefanski podría haber ganado suficiente crédito con un par de temporadas de 11 victorias, pero los Browns tienen que ser mucho más competitivos este año.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.