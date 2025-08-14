Grand slam de Michael Harris II corona cuarta entrada de nueve carreras; Bravos ganan 11-6 a Mets

Michael Harris II bateó un grand slam el miércoles por la noche para culminar la entrada más productiva de Atlanta en casi cinco años: una explosión de nueve carreras en el cuarto episodio que impulsó a los Bravos a una victoria por remontada de 11-6 sobre los decaídos Mets de Nueva York.

Los Bravos se vieron en desventaja 6-0 en un juego retrasado 95 minutos por lluvia antes de remontar contra David Peterson y Reed Garrett (3-5). Peterson otorgó cuatro boletos gratis en la cuarta entrada, incluyendo un pasaporte con bases llenas a Nick Allen, y permitió un doble de tres carreras de Jurickson Profar antes de que el dominicano Marcell Ozuna recibiera a Garrett con un sencillo productor.

Tres bateadores después, Harris pegó un cuadrangular de 417 pies al jardín central. La entrada de nueve carreras fue la más productiva para los Bravos desde el 9 de septiembre de 2020, cuando anotaron 11 en el segundo rollo de una victoria por 29-9 sobre los Marlins de Miami.

Ozuna conectó un vuelacercas de dos carreras en la sexta entrada.

Aaron Bummer (2-2), el primero de los cinco relevistas de los Bravos que siguieron al venezolano Carlos Carrasco, lanzó dos entradas y un tercio sin permitir carreras.

Peterson permitió un máximo de temporada de seis carreras en un mínimo de temporada de tres entradas y un tercio. Los Mets han perdido 12 de 14.

Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y tres impulsadas.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor bateó de 3-2 con dos carreras anotadas; los dominicano Starling Marte de 4-2, Juan Soto de 4-1 con dos anotadas y dos producidas; y el venezolano Francisco Álvarez de 4-0.

