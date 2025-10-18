Springer se lesiona, Azulejos dilapidan ventaja y regresan a casa abajo 3-2 ante Marineros

Toronto había remontado contra Seattle y estaba cerca de tomar una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con una delantera de una carrera en la séptima entrada.

De pronto, George Springer fue golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento y tuvo que salir del juego.

¿Qué pasó después?

Brendon Little permitió el jonrón del empate de Cal Raleigh al inicio de la octava entrada. El dominicano Seranthony Domínguez cedió un grand slam al venezolano Eugenio Suárez en ese mismo inning y los Marineros ganaron 6-2 el viernes para acercarse a una victoria de su primera Serie Mundial.

"Estamos justo donde queremos estar", dijo el tercera base de los Azulejos, Ernie Clement. "Ese era nuestro objetivo al venir aquí, volver a Toronto. Obviamente queríamos que este juego fuera un poco diferente, pero estamos en una gran posición. Tenemos una oportunidad, eso es todo lo que necesitamos".

Springer cayó al suelo cuando fue golpeado por un lanzamiento de Bryan Woo a 95,6 mph. El veterano bateador designado permaneció en la caja de bateo mientras el manager John Schneider y el kinesiólogo Drew MacDonald llegaban desde el dugout.

Después, Springer caminó con dificultad hacia la primera base, intentó correr unos pasos,. Terminó retirándose y fue reemplazado por el corredor emergente Joey Loperfido.

Schneider dijo que Springer tiene un moretón en la rodilla, pero las radiografías no mostraron fractura. Springer se someterá a más pruebas después de que el equipo regrese a Toronto antes del sexto juego en la serie al mejor de siete, el domingo por la noche.

"George es un tipo duro", dijo Schneider. "Creo que realmente tendrá que estar muy adolorido para no estar en la alineación el domingo. Así que veremos cómo está".

Springer fue abucheado fuertemente por la multitud de Seattle cada vez que se acercaba al plato. Fue una reacción a sus días de 2017 con los Astros de Houston, quienes fueron sorprendidos robando señales ilegalmente durante esa temporada en la que conquistaron la Serie Mundial. Los abucheos continuaron mientras Springer estaba en el suelo y se convirtieron en vítores cuando dejó el campo.

"Yo sé que éste es un ambiente increíble para jugar", dijo Schneider. "Y es realmente genial jugar aquí, y creo que los fanáticos que lo abucheaban deberían mirarse en el espejo y entender qué tipo de jugador es. Y me detendré ahí, porque cuando un tipo es golpeado en la rodilla, siente un dolor evidente y tienes a 40,000 personas vitoreando, no es lo correcto".

Los compañeros de equipo de Springer también estaban molestos.

"No sé cómo puedes abuchear a alguien que está en el suelo herido", dijo Clement. “No entiendo eso. He tenido mucho respeto por todos los fanáticos de los Marineros, especialmente por aquellos con los que he hablado a lo largo de la serie, han sido increíbles. Pero ese es un momento difícil. Eso es no tener clase en absoluto”.

