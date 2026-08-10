Los Cowboys blindan a Quinnen Williams con una extensión de 3 años y 105,9 millones de dólares

Los Cowboys de Dallas y el tackle defensivo Quinnen Williams acordaron una extensión de tres años por 105,9 millones de dólares de cara a su primera temporada completa con el equipo, dijeron el lunes dos personas con conocimiento del acuerdo.

El contrato incluye 101 millones de dólares garantizados y se sumará a los dos años que le quedaban del convenio vigente, indicaron las fuentes a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se dieron a conocer los detalles del acuerdo.

La lucrativa extensión podría mantener a Williams con los Cowboys hasta 2030, después de que lo adquirieran mediante un canje durante la temporada 2025. Dallas entregó una de las dos selecciones de primera ronda obtenidas en el impactante intercambio que envió al estelar cazamariscales Micah Parsons a los Packers de Green Bay apenas una semana antes del inicio de la temporada pasada.

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