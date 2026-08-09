Campocorto de Cerveceros, Cooper Pratt, va a la lista de lesionados por distensión

El campocorto de los Cerveceros de Milwaukee, Cooper Pratt, fue incluido en la lista de lesionados el domingo por una distensión en el isquiotibial derecho, mientras los líderes de la División Central de la Liga Nacional lidian con problemas de profundidad en el lado izquierdo de su cuadro interior.

La lesión de Pratt se produce mientras el antesalista Joey Ortiz enfrenta problemas en los músculos escapulares de la parte superior de la espalda.

Ortiz agravó su lesión en la escápula al hacer swing en la segunda entrada el sábado, lo que provocó que saliera de una victoria 4-3 dos innings después. El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, comentó que Pratt indicó que su problema en el isquiotibial también apareció el sábado.

En otros movimientos el domingo, los Cerveceros firmaron al jugador utilitario Jihwan Bae con un contrato de ligas menores y lo seleccionaron para su roster activo, y designaron para asignación al lanzador zurdo Drew Rom.

La escasez de jugadores disponibles en el lado izquierdo del cuadro interior hizo que Andrew Vaughn fuera titular en la tercera base apenas por segunda vez en su carrera, y la primera desde 2021. Vaughn, que normalmente juega en la primera base, participó en seis juegos en la tercera base este año en un rol de suplente.

“Es un jugador de béisbol, ya lo ha hecho antes y estamos en una situación de emergencia”, expresó Murphy.

David Hamilton fue anotado como el campocorto titular de Milwaukee por primera vez desde el 9 de junio. Hamilton había estado alternando entre la tercera base y el campocorto a principios de esta temporada, pero ha estado trabajando principalmente en la tercera desde que Pratt fue ascendido a las Grandes Ligas a mediados de junio.

Los problemas de lesiones de los Cerveceros en el lado izquierdo del cuadro interior no se limitan a su roster de Grandes Ligas. Jett Williams, quien ha estado jugando como campocorto y antesalista para Triple-A Nashville, tiene molestias en la muñeca y va a Arizona para ver a un especialista.

Williams, calificado por MLB Pipeline como el prospecto número 76 del béisbol en general, llegó a los Cerveceros junto con el lanzador Brandon Sproat en el canje de enero que envió al lanzador dominicano Freddy Peralta, dos veces All-Star, a los Mets de Nueva York. Peralta desde entonces fue traspasado a los Rays de Tampa Bay.

La incorporación de Bae podría ayudar a los Brewers a abordar estos problemas de profundidad, aunque la mayor parte de su experiencia ha sido en los jardines y en la segunda base. Bae disputó 163 juegos con los Piratas de Pittsburgh entre 2022-25.

Rom tuvo marca de 1-0 con efectividad de 3,18 en cinco apariciones con Milwaukee esta temporada.

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