Los Colts confirman que el FBI abrió una investigación por la muerte del expropietario Jim Irsay

El FBI abrió una investigación sobre la muerte del expropietario de los Colts de Indianápolis, Jim Irsay, confirmaron el viernes los funcionarios del equipo.

Cuando Irsay falleció en mayo, el equipo emitió un comunicado diciendo que murió "pacíficamente mientras dormía". Sin embargo, a finales de agosto, The Washington Post informó que Irsay continuaba luchando contra una adicción de larga data a los analgésicos y que había sufrido tres sobredosis en los cinco años previos a su muerte.

"Estamos al tanto de la investigación, pero en este momento, no hemos sido contactados por el FBI ni hemos recibido citaciones", dijeron los Colts en el comunicado del viernes.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo que la liga no comentaría sobre el informe.

El Post informó el jueves que una citación de un gran jurado federal que revisó indicaba que el FBI está buscando registros e información relacionados con la muerte de Irsay, su "uso de sustancias (ilegales y recetadas)" y su "relación con el Dr. Harry Haroutunian", un especialista en adicciones con sede en California. Según se informó, la citación fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California a principios de este mes.

La AP dejó un mensaje el viernes buscando comentarios de Haroutunian, de quien el Post informó que había recetado pastillas para el dolor y ketamina a Irsay en los meses previos a su muerte en mayo de 2025.

En agosto, el Post informó que a Irsay se le recetó ketamina, que se usa más comúnmente como anestésico general, en sus últimos meses y que la policía fue llamada a la habitación del hotel en Beverly Hills, California, donde Irsay murió. El informe anterior del Post decía que Haroutunian se hospedaba en el hotel y supervisaba el tratamiento de Irsay y que Haroutunian firmó el certificado de defunción.

El Post escribió que la causa oficial de muerte de Irsay se registró como "paro cardíaco debido a neumonía y problemas cardíacos", pero no se realizó una autopsia, y la policía de Beverly Hills cerró su investigación sobre la muerte días después.

Cuando se publicó la primera historia del Post en agosto, las tres hijas de Irsay, que ahora dirigen los Colts —Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt y Kalen Jackson— emitieron un comunicado diciendo que su padre "nunca afirmó ser perfecto" y reconociendo que usó su voz "para reducir el estigma" de la adicción y los problemas de salud mental para abogar por aquellos que lucharon batallas similares.

El escritor de fútbol americano profesional de AP, Rob Maaddi, contribuyó a este informe.

