Los 24 puntos de Kawhi Leonard ayudan a Clippers a vencer a Lakers en un cerrado último cuarto

Kawhi Leonard anotó 24 puntos para lograr la mejor seguidilla en su carrera con 23 duelos logrando al menos 20, y los Clippers de Los Ángeles sobrevivieron un apretado cuarto período para vencer el jueves 112-104 a Luka Doncic y los Lakers de la misma ciudad.

Los Clippers han ganado siete de ocho encuentros y 14 de 17 mientras continúan su ascenso desde las profundidades de la Conferencia Oeste. Leonard, quien se perdió un tramo de la campaña cuando su equipo casi tocó fondo en la clasificación, sufre una contusión en la rodilla izquierda, pero no se sentó mucho tiempo en el último cuarto.

LeBron James anotó cuatro puntos y Luka Doncic encestó un triple para culminar una racha de 19-7 que acercó a los Lakers a dos tantos.

James Harden respondió al triple de Doncic con uno propio y los Clippers anotaron 10 unidades sin respuesta para mantenerse al frente, 103-91.

Pero los Lakers aún no habían terminado. James encestó un tiro en suspensión y completó una jugada de tres puntos en una racha de 11-2 que los acercó a tres.

La volcada inversa de Ivica Zubac y el triple de John Collins extendieron la ventaja de los Clippers a ocho puntos. Un par de tiros libres de Harden puso fin al duelo.

Doncic facturó 32 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias y James agregó 23 puntos. Los Lakers cayeron a 5-6 en sus últimos 11 partidos.

Harden registró 18 puntos y diez asistencias y Zubac agregó 18 tantos y 19 rebotes por los Clippers, que tuvieron a siete jugadores con cifras de dos dígitos.

