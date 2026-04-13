Clint Capela anota 23 mientras Rockets descansan a sus estrellas en paliza 132-101 a Grizzlies

Clint Capela logró un máximo de temporada de 23 puntos y 13 rebotes la noche del domingo, mientras las estrellas de Houston descansaban en una paliza de 132-101 sobre los Grizzlies de Memphis, diezmados por las lesiones, para cerrar la temporada regular.

Los Rockets terminaron 4-0 contra los Grizzlies esta temporada, para su primera barrida ante ellos desde 2009-10.

Los Rockets jugaron sin sus titulares Kevin Durant, Amen Thompson, Alperen Sengun y Jabari Smith Jr., a pesar de tener asegurado el quinto puesto en los playoffs de la Conferencia Oeste. Se enfrentarán a los Lakers, cuartos clasificados, en la primera ronda.

Tari Eason, Reed Sheppard y Josh Okogie, quienes han sido titulares en distintos momentos esta temporada, estuvieron en el quinteto inicial el domingo y jugaron hasta el tercer cuarto.

Sheppard anotó 19 unidades el domingo y es el único Rocket que disputó los 82 partidos esta temporada. Eason sumó 20 tantos y ocho asistencias, y Jae’Sean Tate aportó 13 puntos.

Dariq Whitehead encabezó a Memphis con un máximo de su carrera de 26 puntos y Rayan Rupert añadió 21, mientras los Grizzlies cerraron una decepcionante temporada de 25-57. Los Grizzlies vistieron a apenas ocho jugadores y pusieron como titulares a Toby Okani y Whitehead, quienes firmaron contratos de 10 días el 3 de abril.

Capela, un pívot en su 12da temporada en la NBA, encestó el primer triple de su carrera al inicio del cuarto periodo, después de fallar los primeros siete intentos en su trayectoria, incluido su primer lanzamiento la noche del domingo. Capela levantó los brazos para celebrar tras anotar y la banca de Houston se puso de pie y aplaudió.

El veterano Taj Gibson, de 40 años, anotó cuatro puntos en 19 minutos por los Grizzlies, y Jeff Green, de 39, sumó seis puntos en 24 minutos por Houston. Son dos de los siete jugadores de 39 años o más que han aparecido en un partido esta temporada, y el domingo fue la 30ma vez que se enfrentaron en temporada regular, con el primer duelo en 2010.

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