Doc Rivers no volverá como entrenador de los Bucks la próxima temporada, dice fuente de AP

Los Bucks de Milwaukee no esperan que Doc Rivers regrese como su entrenador la próxima temporada, manifestó la noche del domingo una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se ha hecho ningún anuncio formal sobre la decisión de Rivers.

Ha habido algunas conversaciones sobre si Rivers se quedará en la organización en alguna función. Esas conversaciones siguen en curso, indicó la persona.

ESPN informó primero que Rivers no volverá como entrenador de Milwaukee la próxima temporada.

Rivers expresó antes de la derrota 126-106 de los Bucks ante los 76ers de Filadelfia el domingo, que puso fin a su temporada, que no iba a anunciar nada, pero dejó pocas dudas sobre sus intenciones.

Mencionó la edad y el tiempo con sus nietos como las razones clave por las que daría por terminada su carrera como entrenador. Los Bucks terminaron 32-50 esta temporada, lo que puso fin a una racha de nueve clasificaciones consecutivas a los playoffs.

Rivers, de 64 años —quien dirigió a los Sixers durante tres temporadas—, reconoció el domingo que sí cargaba con un peso emocional adicional. Aun así, no quería hacer ningún tipo de discurso de retiro porque, “nunca se sabe”.

“No quiero ser Ali y seguir regresando”, afirmó Rivers.

Señaló que su respuesta final llegaría “definitivamente más pronto” que tarde durante la pretemporada.

Rivers comentó que se acercan el día de los abuelos y que planeaba asistir. Añadió que esta temporada le ha pesado más que solo las derrotas.

“Es la edad. Son muchas cosas. Todavía me encanta. Sí. Me encanta absolutamente entrenar”, dijo Rivers entre risas.

Milwaukee llegó a la temporada con aspiraciones de campeonato, construido otra vez alrededor del dos veces MVP Giannis Antetokounmpo y reforzado aún más con la adquisición de Myles Turner en la agencia libre el verano pasado. Pero las lesiones condenaron a Milwaukee; los Bucks comenzaron 8-5, luego perdieron siete partidos consecutivos para caer por debajo de .500 y ahí se mantuvieron el resto del camino.

Antetokounmpo no jugó contra los 76ers y terminó la temporada con 27,6 puntos y 9,8 rebotes en 36 partidos, por mucho la menor cantidad de juegos en sus 13 años de carrera.

Rivers también entrenó al Magic de Orlando, los Clippers de Los Ángeles y los Celtics de Boston, y ganó el título de la NBA con los Celtics en 2008.

Comentó partidos para TNT después de que terminó su carrera como jugador y más tarde formó parte del equipo de transmisiones de ESPN durante la temporada 2003-04, incluidas las Finales de la NBA.

Rivers, quien jugó 13 temporadas en la NBA, dijo que una cadena (no dijo cuál) se le acercó para que regresara a la cabina durante la postemporada, pero no estaba seguro de si aceptaría.

Tiene un récord de 114-112 como entrenador en los playoffs, que incluye una marca de 16-10 el año en que ganó el título en Boston. Se ha quedado fuera de los playoffs cinco veces en sus 27 años como entrenador y solo una vez (2017-2018 con los Clippers) desde 2008.

“Es duro. No recuerdo que los jugadores estuvieran fuera así, pero tiene sentido. No he tenido mucho de esto. No es divertido. Perder, me importa un bledo cuáles sean las razones, simplemente soy demasiado competitivo. No es nada divertido no ganar. Simplemente no lo es”, dijo Rivers.

Rivers ingresará al Naismith Memorial Hall of Fame este verano. Solo Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan y Pat Riley tienen más victorias como entrenadores que Rivers.

“No voy a hablar mucho de mí en mi discurso. Creo que el Salón de la Fama, al menos para un entrenador, significa que tuviste gente del Salón de la Fama a tu alrededor. Has tenido jugadores increíbles y has recibido mucha ayuda para llegar ahí. Se trata tan poco de ti”, señaló Rivers.

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El redactor de baloncesto profesional de AP Tim Reynolds en Miami y el redactor deportivo de AP Dan Gelston en Philadelphia contribuyeron a este informe.

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