Los Chiefs pierden a Xavier Worthy por lesión y Veach acelera la búsqueda de un receptor

Andy Reid ha elogiado desde hace tiempo la tenacidad del gerente general Brett Veach cuando se trata de mejorar el plantel de los Chiefs de Kansas City.

Veach revisa a todos los equipos. Considera cada opción. Hace cada llamada.

Podría estar muy ocupado durante las próximas 24 horas.

Los Chiefs perdieron al receptor abierto Xavier Worthy por una lesión en el tendón de la corva al final de la paliza del domingo 35-12 sobre los Jets de Nueva York, lo que los dejó aún más mermada en una posición de gran necesidad. Tyquan Thornton ya está en la lista de reservas lesionados por una fractura de tobillo, y los también receptores Rashee Rice y Nikko Remigio han estado lidiando con lesiones propias durante gran parte de la temporada.

Si los Chiefs no estaban buscando seriamente ayuda en la posición de receptor abierto antes del domingo, casi con seguridad lo estarán ahora.

“Como saben, Brett siempre mantiene los ojos abiertos. No tengo que decir nada”, comentó Reid el lunes, poco más de 24 horas antes de la fecha límite de traspasos de la NFL. “Siempre está buscando y tratando de mejorar la plantilla, así que esa parte no ha cambiado. Está ahí afuera buscando”.

Hay muchas opciones intrigantes.

Brian Thomas Jr., quien ha caído en desgracia en Jacksonville, podría ser una opción para los Chiefs. Josh Downs, de los Colts, ha solicitado un traspaso en el último año de su contrato. Y George Pickens, de los Cowboys, también podría encajar de manera interesante.

Uno de los problemas de incorporar a un receptor en este punto de la temporada es que la curva de aprendizaje del complejo sistema ofensivo de Reid es pronunciada. Los Chiefs traspasaron por Kadarius Toney en 2022 y por DeAndre Hopkins en 2024, y ninguno tuvo un impacto enorme.

Al quarterback Patrick Mahomes, quien en el pasado ha estado activo en redes sociales cuando se trata de traspasos o del draft, le preguntaron el domingo si le gustaría ver a alguien incorporado a la plantilla. Rápidamente esquivó la pregunta.

“Dejo todo eso en manos de Veach y del coach Reid”, declaró Mahomes. “Con quien sea que esté en el edificio, yo salgo ahí e intento sacar el máximo provecho y ganar partidos. Creo que hemos hecho un gran trabajo con muchos tipos diferentes, y veo el trabajo que estos muchachos ponen todos los días, y están listos. Están listos para salir ahí y hacer jugadas cuando les toque, así que se lo dejo a ellos”.

Qué funciona

Kenneth Walker corrió para 102 yardas y un touchdown, además de atrapar cuatro pases para 41 yardas y dos anotaciones más contra Nueva York. Su capacidad para atrapar el balón saliendo desde el backfield será crucial para Kansas City mientras intenta sobrellevar sus lesiones en la posición de receptor abierto.

Necesita ayuda

Prácticamente todo en los equipos especiales. Harrison Butker falló otro intento de gol de campo el domingo, y tiene 17 fallos —la mayor cantidad de la NFL— desde el inicio de la temporada pasada. La mayoría de las penalizaciones de los Chiefs se produjeron en equipos especiales, incluida una sanción por sujetar que anuló un regreso de despeje de 69 yardas y una bandera por toque ilegal después de que un jugador pisó la zona de anotación antes de intentar detener un despeje.

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