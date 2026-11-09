Williams conecta con Loveland y prepara el gol de campo ganador de Santos; Bears 27-24 Bucs

Caleb Williams encontró a Colston Loveland para una recepción de 38 yardas que preparó el gol de campo de 38 yardas de Cairo Santos cuando el tiempo expiraba, y los Bears de Chicago consiguieron una desprolija victoria 27-24 sobre Baker Mayfield y los Buccaneers de Tampa Bay la noche del domingo.

Chicago (7-2) cometió cinco pérdidas de balón, incluidas cuatro intercepciones de Williams, la mayor cifra de su carrera. Pero respondió cuando Mayfield impulsó la remontada de los Buccaneers en los minutos finales.

Loveland fue empujado fuera del campo en la yarda 16 de Tampa Bay con 40 segundos por jugar. Tras poner rodilla en el suelo un par de veces Williams, Santos hizo vibrar a la multitud de 60.470 al convertir su segundo gol de campo de la noche.

Chicago tenía ventaja de 24-16 cuando Luther Burden perdió el balón con 3:38 por jugar y el back defensivo de Tampa Ifeatu Melifonwu devolvió el ovoide hasta la yarda 17 de los Bears.

Bucky Irving tuvo una carrera de 11 yardas antes de entrar desde la yarda 6 para su segundo touchdown del partido. Mayfield escapó de la presión para la conversión de 2 puntos, empatando el juego 24-24 con 2:51 por jugar.

Mayfield completó 18 de 32 pases para 243 yardas y dos intercepciones. Irving terminó con 97 yardas en 20 acarreos.

Mayfield no logró completar un pase en el partido anterior de Tampa Bay, una victoria 16-0 sobre Atlanta en condiciones de lluvia. Los Buccaneers (3-6) corrieron para un récord de la franquicia de 324 yardas en el triunfo sobre los Falcons, incluidas 170 de Irving.

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