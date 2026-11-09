En una NFL muy abierta, el cierre de traspasos es la oportunidad para tomar un impulso

La NFL está para cualquiera en el punto medio de la temporada.

Se produjeron pocas sorpresas en toda la liga el domingo. Los Packers fueron el único no favorito en las apuestas que ganó, pero eso no fue del todo inesperado. La manera en que lo hicieron, sin embargo, fue reveladora. Green Bay dominó 45-27 los Patriots en Nueva Inglaterra.

La fecha límite de traspasos les dará a los equipos la oportunidad de separarse del pelotón, especialmente en una temporada en la que varios equipos están en la pelea por acceder al Super Bowl.

El corredor Jonathan Taylor es un posible factor diferencial para cualquier equipo que lo adquiera de los Colsta Indianápolis. Breece Hall y Tony Pollard también son posibles objetivos de traspaso.

Josh Downs, Brian Thomas Jr. y Calvin Ridley están entre los receptores que los equipos podrían buscar. Los Cowboys incluso podrían traspasar a George Pickens.

Dallas Goedert es el mejor tight end disponible en el mercado.

Los cazamariscales Josh Sweat, Khalil Mack, Jermaine Johnson II y Dorance Armstrong podrían estar disponibles.

Moro Ojomo, Zach Sieler, Dalvin Tomlinson y Grover Stewart están entre los tackles defensivos que potencialmente podrían cambiar de equipo.

Los cornerbacks Donte Jackson, Riq Woolen, Amik Robertson y Nahshon Wright, y los safeties Budda Baker, Amani Hooker, Jessie Bates III y Nick Cross podrían ayudar a una secundaria.

Zack Baun y Jordyn Brooks encabezan la lista de linebackers disponibles al precio adecuado.

Así es como se encuentran varios contendientes:

Giants (5-2-1) Los líderes del Este de la NFC son otro equipo al que le vendría bien Taylor. Con Cam Skattebo lidiando con una lesión del isquiotibial, los Giants consiguieron apenas 31 yardas por tierra de Devin Singletary en 21 acarreos en una victoria 19-11 en Filadelfia. Nueva York tiene una cómoda ventaja sobre Dallas (4-5) en la división y un calendario más favorable de aquí en adelante. Pero ser el “monstruo” de un débo Este no ayudará en enero, cuando los Giants probablemente tendrían que enfrentar en los playoffs a un equipo del Norte o el Oeste.

Vikings (6-1) Tienen una defensa de calibre de campeonato. Carson Wentz recibe la oportunidad de impulsar la ofensiva con Kyler Murray fuera de acción el lunes por la noche contra Buffalo. Si Wentz tiene dificultades, los Vikings podrían ir tras un quarterback. Daniel Jones terminó la temporada 2024 en Minnesota, pero no es una mejora segura. Si los Raiders quieren poner al novato Fernando Mendoza como titular, Kirk Cousins podría estar disponible. Sin embargo, un reencuentro con los Vikings parece poco probable.

Bears (7-2) Los Bears superaron cinco pérdidas de balón, incluidas cuatro intercepciones de Caleb Williams, en una victoria 27-24 sobre Tampa Bay. Tienen preocupaciones por lesiones en la defensa y podrían necesitar ayuda en la secundaria.

Lions (6-2) Una defensa diezmada limitó a Miami a 228 yardas y tres goles de campo en una victoria 19-9. Los Lions recuperaron al safety Brian Branch y el safety Kerby Joseph está cerca de volver, pero el linebacker All-Pro Jack Campbell está fuera. Podrían necesitar un linebacker, un cazamariscales y un cornerback.

Packers (6-3) Recibirán una incorporación importante cuando el cazamariscales All-Pro Micah Parsons haga su debut de temporada. Parsons está cerca de regresar tras una cirugía de ligamento cruzado anterior en diciembre pasado. Los Packers necesitan un impulso en el juego terrestre para equilibrar una ofensiva que cuenta con un ataque aéreo espectacular liderado por Jordan Love, Christian Watson y Matthew Golden. El corredor Josh Jacobs se fracturó un dedo contra los Patriots, pero apenas promedia 2,2 yardas por acarreo. Jonathan Taylor podría llevar a Green Bay al siguiente nivel en el competitivo Norte. Pero Taylor no saldrá barato desde Indianápolis.

49ers (6-1) Brock Purdy ha jugado a nivel de MVP pese a un diezmado elenco de receptores. Los 49ers aplastaron a Las Vegas 38-17 y varios suplentes dieron un paso al frente. Sumar un receptor los ayudaría en el tramo final.

Rams (5-4) Myles Garrett logró tres capturas en una victoria 20-13 en Washington en su regreso tras una ausencia de siete partidos. Pero la ofensiva podría haber perdido al receptor All-Pro Puka Nacua y Davante Adams ya está fuera. Si Nacua va a perderse tiempo, los Rams necesitarán un receptor.

Bills (6-1) Josh Allen lidera la ofensiva más anotadora, pero la defensa ha permitido 25,9 puntos por partido y necesita ayuda en todos los frentes.

Bengals (6-2) Los Bengals vencieron 34-17 a los Falcons en España, impulsados por otra actuación sensacional de Joe Burrow y la ofensiva. No suelen hacer movimientos llamativos, pero un cornerback o un linebacker podría ayudar a la defensa.

Jaguars (6-2) Un tackle polifuncional como Fred Johnson, ahora suplente en Filadelfia, tendría sentido para los Jaguars para aportar profundidad. Con el tackle defensivo DaVon Hamilton y el safety Eric Murray fuera por el resto de la temporada, ambas posiciones podrían necesitar un refuerzo.

Chiefs (6-2) Patrick Mahomes necesita otro receptor. Esa ha sido la misma historia durante algunos años. Otro cornerback puede ayudar a la defensa.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP