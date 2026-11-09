Ja'Marr Chase tiene su mejor primera mitad en Madrid y enciende al público con festejo de torero

Ja'Marr Chase intentó animar al público el domingo en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, mientras los Bengals de Cincinnati jugaban contra los Falcons de Atlanta en Madrid, camino a la mejor primera mitad de su carrera.

Después de atrapar un pase de touchdown de 47 yardas de Joe Burrow en el primer cuarto de la victoria de los Bengals por 34-17, Chase se unió a Tee Higgins para celebrar al estilo de una corrida de toros.

“Un amigo mío me contó. Me dijo que el público gritaría ‘Olé’ si yo lo hacía. Así que creo que esa fue la parte más importante: que yo intentara involucrarme al público”, comentó Chase.

Mientras Higgins imitaba a un toro al ponerse las manos en la cabeza, Chase hizo de matador, blandiendo un capote imaginaria.

“A los aficionados les gustó. Los escuché decir: ‘Olé’”, señaló Higgins, quien tuvo dos touchdowns mientras la ofensiva de los Bengals seguía funcionando a toda máquina.

Chase terminó con un récord personal de 142 yardas por recepción en una primera mitad, y con 155 yardas en 10 recepciones en el partido.

Las ocho recepciones en la primera mitad igualaron su mayor cantidad de recepciones en una primera mitad, informaron los Bengals.

“Fue una de mis mejores actuaciones”, manifestó Chase. “La verdad, estuve teniendo buenas oportunidades todo el día. Puedo decir eso. Joe simplemente estaba confiando en mí en esos emparejamientos uno contra uno y cada vez que tenía la oportunidad, simplemente me buscaba”.

El total de yardas de Chase en la primera mitad superó su anterior récord personal de 112 yardas, que también fue contra Atlanta en 2022, indicaron los Bengals.

Las 142 yardas por recepción de Chase fueron la cuarta mayor cifra de cualquier jugador en la primera mitad de un partido esta temporada, señaló el equipo. Fue la 12.ª vez en su carrera que alcanzó 100 o más yardas en una mitad.

Chase estuvo particularmente impresionante en la serie ofensiva de los Bengals que puso al equipo arriba 21-10 en el segundo cuarto, cuando atrapó cinco pases.

“Cuando está jugando así, simplemente tienes que lanzarle el balón y dejar que avance y haga jugadas, y tratar de ponérselo en las manos”, dijo Burrow sobre Chase. “Ya sabes, ha habido muchos buenos, pero me va a costar poner a alguien por encima del número 1”.

Chase afirmó que su conexión con Burrow, quien también anotó un touchdown por tierra el domingo, no hace más que mejorar. Ambos fueron compañeros en LSU antes de reencontrarse en Cincinnati en 2021.

“Hemos estado jugando juntos desde hace tanto como puedo recordar, desde 2019”, dijo Chase sobre Burrow. “Nos remontamos a esa época y cuanto más tiempo hemos jugado, más química se ha ido construyendo y mejorando”.

Fue la cuarta victoria consecutiva de los Bengals, que mejoraron a 6-2.

“El cielo es el límite para nosotros, tenemos muchísimo potencial con este equipo y el cielo es el límite, y hay que ir paso a paso”, expresó Chase.

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