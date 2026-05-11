Los Chiefs de Kansas City listos para entregar el renovado Arrowhead a la FIFA para el Mundial

Hace más de tres décadas, Lamar Hunt y su hijo Clark estaban en el campo dentro del Arrowhead Stadium, tratando de presentar a la FIFA la posibilidad de que su estadio de la NFL pudiera albergar partidos del Mundial organizado por Estados Unidos en el verano de 1994.

Su propuesta en 1990 no prosperó. O, al menos, los resultados tardaron bastante en materializarse.

Pero ahora, después de que los Chiefs de Kansas City invirtieran millones de dólares en modificar su estadio de 53 años para que pudiera ajustarse a las dimensiones del campo exigidas por el organismo rector mundial del fútbol, el sueño de la familia Hunt está a punto de hacerse realidad. Su estadio albergará seis partidos de la fase de grupos a partir del próximo mes, además de un encuentro de dieciseisavos de final y un partido de cuartos de final del Mundial.

“Clark ha estado muy interesado en mantener vivo ese legado, en encontrar una manera de que Kansas City y, específicamente, el Arrowhead Stadium, puedan albergar partidos de la Copa del Mundo”, dijo Matt Kenny, vicepresidente ejecutivo de operaciones y eventos de los Chiefs, el lunes durante un recorrido por el estadio.

El primer partido en el Arrowhead enfrentará a la campeona vigente Argentina contra Argelia el 16 de junio. Ecuador y Curazao jugarán la semana siguiente, mientras que Túnez se medirá con Holanda y Argelia se enfrentará a Austria más adelante en la fase de grupos.

Los dos partidos de eliminación directa están programados para el 3 de julio y el 11 de julio, tras lo cual el Arrowhead volverá a ser un estadio de fútbol americano.

Los Chiefs esperan disputar su primer partido de pretemporada aproximadamente un mes después.

Todos los partidos disputados en Estados Unidos se jugarán en estadios de equipos de la NFL, desde el MetLife Stadium —la casa de los Jets y Giants de Nueva York— hasta el Levi's Stadium, a las afueras de San Francisco, y el SoFi Stadium, a las afueras de Los Ángeles. Pero lo que hace único al Arrowhead Stadium es que fue construido en 1972, en una época muy distinta para los deportes profesionales, y la idea de albergar partidos de fútbol nunca se contempló.

Para acomodar el campo más grande, se retiraron varias filas de asientos permanentes del lateral norte, que es donde se ubica el equipo visitante en los días de partido de la NFL, y se reemplazaron por asientos modulares para usarlos durante la temporada de fútbol americano. Luego, esos asientos se retiraron nuevamente cuando el Arrowhead comenzó a transformarse en un recinto para fútbol.

Para efectos del Mundial, se conocerá como Kansas City Stadium.

Quizá una mejora aún mayor llegó a la propia superficie de juego. Los Chiefs instalaron un sistema de aire debajo del campo para ayudar a la calidad del césped Bermuda, que fue replantado con una corona de forma distinta para los partidos del Mundial.

“La FIFA tiene algunos requisitos básicos en cuanto al juego", dijo Kenny. "Quieren consistencia en la forma en que rebota el balón. Obviamente, el ancho y el tamaño del campo en todos los recintos”.

Y añadió: “Ha pasado la mayor parte de 10 años desde la candidatura hasta ejecutar realmente los partidos aquí, y ha sido una colaboración enorme”.

El trabajo aún no está del todo terminado. Incluso con equipos que deben llegar en apenas unas semanas —Argentina, Inglaterra, Holanda y Argelia tendrán sus bases en la zona—, el lunes todavía había grúas trabajando para retirar señalización y evitar conflictos de patrocinio, y para instalar el fanfest, pabellones y otra infraestructura que ocupará amplias áreas de los extensos estacionamientos del Arrowhead.

Tampoco esperen el tipo de experiencia de “tailgating” tan robusta a la que la gente está acostumbrada en Kansas City. La mayoría de los aficionados será trasladada en autobuses al Arrowhead desde estacionamientos satélite, y solo se pondrán a disposición unos pocos miles de plazas de aparcamiento.

“Los desafíos estuvieron realmente ligados a que entendiéramos exactamente qué necesitaba la FIFA, y qué podíamos hacer para equilibrar nuestra situación particular”, señaló Kenny.

“Vamos a albergar un partido de cuartos de final, así que eso es un testimonio de nuestra planificación y del trabajo que se ha hecho”, remarcó.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa