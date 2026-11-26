El Bournemouth, que atraviesa un gran momento, amplió su racha de victorias a 10 partidos al remontar un gol en contra para derrotar el jueves 2-1 al Celta de Vigo en la Liga Europa, pese a quedarse con 10 hombres.

El Benfica, otro equipo que llegaba perfecto a la quinta jornada de partidos, fue sorprendido 4-0 por el conjunto checo Viktoria Plzeň, mientras que el AC Milan aseguró tres puntos muy necesarios al reaccionar para ganar 4-2 en el campo del Olympiacos.

El delantero Álvaro Rodríguez inició la remontada del líder Bournemouth, que debuta en competiciones europeas, al comienzo de la segunda mitad con un cabezazo.

Luego, el delantero brasileño Rayan ingresó como suplente para marcar el gol de la victoria, su cuarto tanto en la competición esta temporada.

La racha ganadora del Bournemouth también incluye partidos de la Liga Premier y de la Copa de la Liga.

Las cosas no pintaban bien para el equipo inglés en la primera mitad.

Apenas segundos después de que el remate de tijera de Iago Aspas fuera atajado por el portero Michele Di Gregorio, el capitán del Celta recibió un pase de Javi Rueda dentro del área para anotar con efecto a los 19 minutos.

El Bournemouth se quedó sin el defensor Bafodé Diakité, expulsado tres minutos después por una falta sobre Couhaib Driouech.

En Plzeň, Prince Adu y Christophe Kabongo marcaron con dos minutos de diferencia al final de la primera mitad para encaminar la goleada sobre el Benfica. Kabongo también añadió su segundo gol después del descanso.

Pulisic impulsa al Milan

El Milan perdía 2-0 en el campo del Olympiacos tras un autogol del portero Mike Maignon y un tanto de João Silva al inicio de la segunda mitad. Pero los hombres de Ruben Amorim no bajaron los brazos y consiguieron su segunda victoria.

Omari Hutchinson inició la remontada tras una jugada individual antes de que Alphadjo Cisse igualara con un cabezazo. El delantero Christian Pulisic entró como suplente y anotó un espectacular tercer gol de volea antes de asistir a Diego Moreira para el cuarto.

El Bayer Leverkusen ganó 2-0 en el campo del Dinamo Zagreb y el Marsella venció 1-0 al Levski Sofia para lograr su segunda victoria.

Más tarde el jueves, el Crystal Palace se enfrenta a la Real Sociedad y el Sunderland juega contra el Jagiellonia de Polonia.

Otra potencia italiana, la Juventus, recibe al Omonia.

Suspenden de Besiktas vs Hapoel

El partido entre el Besiktas y el Hapoel Beer-Sheva de Israel fue suspendido durante unos 30 minutos cuando la policía se enfrentó con aficionados del club turco después de que exhibieran una pancarta en apoyo a los palestinos.

El encuentro, disputado en cancha neutral en Batumi, Georgia, se detuvo en el minuto 26, pero se reanudó tras la interrupción y el Besiktas terminó ganando 2-1.

La emisora turca Haberturk informó que la policía georgiana utilizó gas pimienta contra los aficionados del Besiktas, quienes también desplegaron una bandera palestina, lo que llevó al árbitro a detener el partido con el marcador 0-0.

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