Shohei Ohtani debutará como lanzador en postemporada con Dodgers en 1er juego de serie divisional

Shohei Ohtani hará su debut como lanzador en postemporada el sábado, cuando abra por los Dodgers de Los Ángeles el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Filis de Filadelfia.

“Es un equipo muy talentoso. Va a ser un ambiente divertido”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, acerca de la serie a un máximo de cinco duelos, que inicia en Filadelfia. "Creo que nos emparejamos muy bien con esos muchachos. Van a lanzar un montón de zurdos contra nosotros. Talentosos, en toda la alineación".

Roberts confirmó a Ohtani como el abridor el miércoles, después de que los Dodgers vencieron a los Rojos de Cincinnati 8-4 para completar una barrida en la serie de comodines. Los Dodgers habían planeado colocar a Ohtani en el montículo si la serie de comodines hubiera llegado a un tercer y decisivo juego.

Ohtani (1-1, 2.87 de efectividad) no lanzó por los Dodgers la temporada pasada mientras se recuperaba de una segunda cirugía de codo a la que se sometió en diciembre de 2023. Se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas, y los Dodgers ganaron la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York.

El astro japonés nunca llegó a los playoffs durante seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles.

Con el madero, Ohtani se revitalizó en septiembre, bateando .312 con diez jonrones y un OPS de 1.165. Terminó la temporada regular con un récord personal de 55 jonrones, uno más que la temporada anterior.

Contra los Rojos en el primer juego, conectó dos jonrones. Se fue de 4-1 on una base por bolas, una carrera anotada y una impulsada en la victoria decisiva del miércoles.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.