El Heat de Miami y Nikola Jovic acuerdan extensión de cuatro años, según fuente de AP

El Heat de Miami y el alero Nikola Jovic han acordado el marco de una extensión de cuatro años y 62,4 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones el miércoles por la noche.

La persona habló bajo condición de anonimato con The Associated Press porque el contrato aún no ha sido firmado.

Es un compromiso significativo por parte del Heat hacia Jovic, quien promedió 5,5 puntos como novato, 7,7 en su segunda temporada y luego 10,7 puntos la temporada pasada. Jovic viene de un verano fuerte trabajando con el equipo nacional serbio, y el Heat espera que su papel continúe creciendo esta temporada.

"Se está volviendo más maduro, más profesional. Y si estás rodeado de jugadores mucho mayores que tú, simplemente sucede de manera natural. He visto su crecimiento durante tres años debido a ese estándar que han tenido en ese programa", afirmó Erik Spoelstra, el entrenador del Heat, a principios de esta semana en el día de medios, cuando se le preguntó sobre Jovic y cómo su tiempo con el equipo serbio ha ayudado en los últimos veranos.

El Heat y Jovic tenían hasta el 20 de octubre para trabajar en una extensión. De lo contrario, el Jovic de 2,08 metros —la selección número 27 de Miami en el draft de 2022— habría sido un agente libre restringido el próximo verano.

