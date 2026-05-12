Los Ángeles recibe el Mundial por 2da vez: 5 cosas que saber sobre la ciudad de los ángeles

Los Ángeles es famosa por su sol, arena y olas, los avistamientos de celebridades y una interminable variedad de comida y entretenimiento.

Está lista para convertirse de nuevo en sede de un Mundial. La final masculina de 1994 se jugó en el Rose Bowl de Pasadena, que también albergó la final femenina de 1999.

Los Ángeles será sede de ocho partidos, incluido el debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, que durante la Copa del Mundo será llamado Los Angeles Stadium.

El condado de Los Ángeles tiene la mayor población nacida en el extranjero de cualquier condado de Estados Unidos. En los últimos meses, las acciones de control del ICE han apuntado a lugares públicos y han derivado en miles de arrestos. Los visitantes también notarán la prolongada crisis de personas sin hogar de la ciudad y los precios de la gasolina más altos del país.

Lugares emblemáticos para visitar

A poca distancia a pie del LA Stadium está el cementerio Inglewood Park, lugar de descanso final de figuras destacadas como Ray Charles, Ella Fitzgerald y Cesar Romero (el Guasón original en la serie de televisión “Batman”). El muelle de Santa Monica marca el final de la histórica Ruta 66. Griffith Park alberga el Observatorio, el zoológico de Los Ángeles, el letrero de Hollywood y senderos para caminatas. Cuatro grandes estudios de cine ofrecen recorridos. Para arte y cultura, visite el nuevo Museo de la Academia de Cine, el Getty Center o el Museo de Arte de Los Ángeles.

Escena gastronómica en Los Ángeles

Los Ángeles es una ciudad gastronómica de primer nivel, con cocinas latina, asiática y de Oriente Medio, entre otras, que rivalizan con cualquier cosa que se encuentre en el extranjero. Entre las paradas populares de la ciudad están Langer’s Deli por el sándwich de pastrami No. 19, la cadena In-N-Out Burger, Philippe the Original por los sándwiches French dip, el Randy’s Donuts original en Inglewood cerca del LA Stadium, Quarter Sheets por la pizza, Grand Central Market, Spago en Beverly Hills y el moderno Holbox por sus mariscos mexicanos cerca del Coliseo Memorial de Los Ángeles.

Zonas para aficionados

La fiesta arranca en el FIFA Fan Festival oficial del 11 al 14 de junio en el Coliseo Memorial con entradas que cuestan 10 dólares por día. Habrá 10 zonas para aficionados repartidas por el área, abiertas en distintas fechas del 18 de junio al 19 de julio. Cuatro de ellas son gratuitas —Downey, Union Station en el centro de Los Ángeles, Magic Johnson Park y Whittier Narrows Recreation Area en South El Monte.

Las entradas en las otras sedes, incluidas Venice Beach y Burbank, oscilan entre 5 y 25 dólares por día, con opciones VIP más costosas. Además de las transmisiones en vivo de los partidos, habrá comida, música en vivo, jardines cerveceros, arte, juegos interactivos y actividades culturales.

Opciones de transporte

Los Ángeles es famosa por su tráfico. Cinco de los ocho partidos comienzan al mediodía, hora del Pacífico; los otros tres son por la noche. Con estacionamiento limitado y caro en el estadio, la mayoría de los espectadores querrá usar transporte público o servicios de viaje compartido.

El autobús o tren de Metro (los boletos de ida y vuelta cuestan 3,50 dólares) dejará a los pasajeros en uno de 15 puntos de recogida, donde autobuses gratuitos los llevarán al estadio. Otras opciones son los estacionamientos de park-and-ride con servicio directo al estadio, ir caminando o que los dejen en el lugar. Los precios anticipados para estacionamiento reservado en todas las ubicaciones van de 12 a 102 dólares.

Consejos sobre el estadio

Llegue con unas horas de anticipación al Los Angeles Stadium para sortear largas filas de seguridad y la congestión. El “tailgating” está limitado al Pink Lot, si es que se permite durante la Copa del Mundo. Está vigente una política de bolsas transparentes. Dentro solo se acepta pago con crédito, débito o pago móvil. Los aficionados pueden llevar una botella de agua sin abrir de 20 onzas o menos. Un dosel translúcido con paneles que pueden abrirse para ventilación cubre el estadio de 70.240 asientos, que abrió en 2020 y albergará la ceremonia de apertura y la natación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El estadio tiene laterales abiertos, lo que puede dejar la zona de gradas expuesta al viento.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa