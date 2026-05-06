Woo domina con 9 ponches y Seattle corta la racha de series invictas de Atlanta

Bryan Woo igualó su mejor marca de la temporada con nueve ponches en seis entradas sin permitir carreras, Julio Rodríguez conectó un jonrón y los Marineros de Seattle vencieron 3-1 a Atlanta el miércoles para propinarles a los Bravos su primera derrota en una serie en lo que va de la temporada.

Atlanta ganó ocho series consecutivas y tenía marca de 10-0-1 esta temporada. Los Bravos se convirtieron en apenas el quinto equipo en la era del comodín (desde 1995) en mantenerse invicto en al menos 11 series consecutivas para abrir una campaña, uniéndose a los Dodgers (2020, 13 series), Diamondbacks (2018, 12), Orioles (1997, 14) y Filis (1995, 12).

Woo (1-2) permitió un imparable, otorgó dos bases por bolas y realizó un máximo de temporada de 98 lanzamientos, 66 strikes. El dominicano José A. Ferrer lanzó un noveno inning de 1-2-3 para su segundo salvamento.

Cole Young se fue de 4-3 con dos dobles y una carrera impulsada. Jhonny Pereda bateó de 2-2.

El venezolano Pereda abrió la tercera entrada con un sencillo, su compatriota Leo Rivas conectó un doble y J.P. Crawford recibió base por bolas para llenar las bases antes de que Pereda inaugurara la pizarra cuando Cal Raleigh bateó para una doble matanza 6-4-3.

Rodríguez conectó un batazo de 436 pies al jardín central que puso el juego 2-0 en la sexta.

El abridor de los Bravos, el venezolano Martín Pérez (2-2), permitió dos carreras y cinco hits y ponchó a cinco en cinco entradas y dos tercios.

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