Gleyber Torres pasa a la lista de lesionados de Detroit por una distensión en el oblicuo izquierdo
El segunda base venezolano de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el miércoles debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.
Detroit hizo el movimiento con efecto retroactivo al lunes.
Torres se lesionó el sábado durante una victoria 5-1 contra Texas. Fue puesto out en el plato al intentar anotar desde segunda base con un sencillo de Riley Greene y se retiró del juego después de tres entradas.
Torres, tres veces convocado al Juego de Estrellas, se perdió 10 juegos al inicio de la temporada pasada debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Batea para .259 esta campaña, con dos jonrones, 11 carreras impulsadas y 25 bases por bolas, la mayor cifra del equipo.
El infielder Jace Jung fue llamado desde Triple-A Toledo y fue titular el miércoles contra Boston como bateador designado, noveno en el orden al bate. Bateó para .250 en dos partidos anteriores de Grandes Ligas esta temporada.
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