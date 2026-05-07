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Gleyber Torres pasa a la lista de lesionados de Detroit por una distensión en el oblicuo izquierdo

TIGRES-TORRES
TIGRES-TORRES (AP)

El segunda base venezolano de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el miércoles debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

Detroit hizo el movimiento con efecto retroactivo al lunes.

Torres se lesionó el sábado durante una victoria 5-1 contra Texas. Fue puesto out en el plato al intentar anotar desde segunda base con un sencillo de Riley Greene y se retiró del juego después de tres entradas.

Torres, tres veces convocado al Juego de Estrellas, se perdió 10 juegos al inicio de la temporada pasada debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Batea para .259 esta campaña, con dos jonrones, 11 carreras impulsadas y 25 bases por bolas, la mayor cifra del equipo.

El infielder Jace Jung fue llamado desde Triple-A Toledo y fue titular el miércoles contra Boston como bateador designado, noveno en el orden al bate. Bateó para .250 en dos partidos anteriores de Grandes Ligas esta temporada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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