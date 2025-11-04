Arsenal golea 3-0 a Slavia Praga para 4to triunfo en la Champions. Dowman, de 15 años, hace historia

Mikel Merino estampó un doblete y Arsenal despachó el martes 3-0 a Slavia Praga para encadenar su cuarta victoria consecutiva en el inicio de la primera fase de la Liga de Campeones.

El club inglés empató el récord de porterías a cero consecutivas que se remonta a 122 años.

Bukayo Saka abrió la cuenta al convertir un penal a los 32 minutos. Mikel Merino perforó las redes dos veces en la segunda mitad. Aparte de un arranque perfecto en Europa, los dirigidos por Mikel Arteta lideran la Liga Premier con una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City

La sólida defensa de Arsenal ha sido el pilar de su racha de victorias en la Champions. Los Gunners aún no han concedido un gol y también tienen ocho partidos consecutivos sin encajar en todas las competiciones, igualando su mejor racha registrada en 1903 en la segunda división del fútbol inglés.

Max Dowman, un volante de 15 años y 308 días, ingresó por Arsenal como suplente en la segunda mitad para convertirse en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones.

Napoli se atasca

En el otro partido temprano, Napoli y el visitante Eintracht Frankfurt prometían muchos goles en la previa pero acabaron igualando 0-0.

Napoli venía de caer 6-2 ante PSV Eindhoven hace dos semanas. El campeón italiano acusó la baja de su volante creativo Kevin De Bruyne, quien acaba de someterse a una cirugía en su isquiotibial derecho.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes