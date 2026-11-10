Presidente de la FIA mantiene a Qatar y Abu Dabi para final de temporada de F1

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que el organización estaba “totalmente preparado” para que Qatar y Abu Dhabi alberguen las dos últimas carreras de la Fórmula 1 el martes.

La situación de las dos carreras ha estado en duda desde que la guerra en Irán obligó a trasladar el Gran Premio de Bahréin a Malasia y a cancelar el Gran Premio de Arabia Saudí.

“Estamos listos para llevar a cabo las carreras de Qatar y Abu Dabi”, publicó Ben Sulayem en Instagram. “Estamos totalmente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio sobresalientes y un cierre espectacular del (campeonato de F1)”.

Ben Sulayem, oriundo de los Emiratos Árabes Unidos —país que incluye a Abu Dhabi—, no dio detalles sobre los preparativos ni sobre los dispositivos de seguridad.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para garantizar que todo esté listo para nuestros pilotos, equipos y aficionados”, subrayó.

La FIA aprueba el calendario de la F1 como organismo rector de la categoría, pero no decide directamente quién obtiene el derecho de albergar una carrera.

Eso es asunto de la F1, cuyo presidente y director ejecutivo, Stefano Domenicali, ha dicho reiteradamente que Qatar y Abu Dabi son las opciones preferidas para cerrar la temporada. El circuito de Imola, en Italia, ha sido considerado como una opción de respaldo.

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