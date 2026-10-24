Banchero sufre esguince alto de tobillo y podría perderse varias semanas con el Magic

El Magic de Orlando se prepara para estar sin el destacado ala-pívot Paolo Banchero durante lo que casi con certeza serán varias semanas, después de que las pruebas de imagen confirmaran que sufrió un esguince leve de sindesmosis en el tobillo derecho en una derrota ante los Timberwolves de Minnesota.

El Magic hizo el anuncio el sábado, un día después de que Banchero se lesionara en la primera mitad de una derrota 115-93 ante Minnesota que dejó al equipo con marca de 0-2 en la temporada.

Banchero le comentó a The Orlando Sentinel después del partido que empezó a sentir molestias en el primer cuarto. Siguió jugando prácticamente sus minutos habituales, con 26 disputados en los primeros tres cuartos antes de no jugar en el cuarto —con el resultado prácticamente decidido.

No hay un calendario formal para su regreso, pero un esguince leve de sindesmosis suele tardar varias semanas o incluso meses en sanar. Si Banchero se pierde cuatro semanas, eso significa que estaría fuera aproximadamente 13 partidos.

Banchero arancó la temporada a toda velocidad, con promedios líderes del equipo de 24,5 puntos y 7,5 asistencias por partido, además de 6,5 rebotes, y haciendo todo eso con un 70% de acierto en tiros de campo.

En su carrera, la primera selección global del draft de 2022 y All-Star de 2024 promedia 22,4 puntos, 7,4 rebotes y 4,8 asistencias por partido con Orlando.

El Magic tuvo marca de 7-3 en 10 partidos sin Banchero la temporada pasada.

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