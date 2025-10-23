Lionel Messi e Inter Miami finalizan contrato y seguirá en el club hasta 2026

Lionel Messi finalmente pactó un nuevo contrato con el Inter Miami, un acuerdo que requirió varios meses para completarse y asegura que el mayor ícono del deporte seguirá con el club de la MLS para la apertura de un nuevo estadio el próximo año.

El acuerdo fue anunciado el jueves, un día antes del inicio de los playoffs de Inter Miami contra Nashville. El equipo del astro argentino —tercer sembrado en la Conferencia Este— será el anfitrión del primero duelo de esa serie al mejor de tres el viernes por la noche.

Los términos no se revelaron de inmediato, aunque Inter Miami buscaba un acuerdo que durara hasta 2027 o 2028. La idea de que Messi, de 38 años, juegue dos o tres temporadas más ciertamente serviría como un impulso para la venta de entradas en el estadio que el equipo ha estado construyendo cerca del aeropuerto internacional de Miami. El equipo empezó a vender paquetes de boletos y tomar depósitos en asientos en el nuevo estadio durante más de un año, todo con la suposición de que la “Pulga” seguiría siendo parte de la franquicia.

Messi y Argentina buscarán revalidar su título de la Copa Mundial que se disputará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. Messi, quien cumplirá 39 años en medio del torneo, ha indicado que únicamente disputará ese Mundial si se siente apto físicamente.

La decisión de Messi de quedarse en Miami es importante tanto para el club como para la MLS. Fue el MVP de la liga la temporada pasada y es el favorito abrumador para obtener el premio nuevamente este año, lo que lo convertiría en el segundo ganador del laurel en dos ocasiones en la historia de la liga y el primero en ganarlo en años consecutivos. Preki ganó el MVP en 1997 y 2003.

“Disfrutar de él, verlo disfrutar haciendo las cosas que está haciendo, es muy, muy competitivo y trata de transmitir eso al equipo", destacó Javier Mascherano, el técnico de Inter Miami. "La mejor manera de ayudarlo es tratando de hacer las cosas bien... él tiene que estar cómodo en el campo. Está cómodo cuando las cosas funcionan de la manera correcta.

“Con él, cuando hacemos las cosas bien, tendremos muchas oportunidades de tener éxito", añadió el estratega argentino.

