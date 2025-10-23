Cuypers anota 2 goles y el Fire avanza con victoria 3-1 sobre Orlando en ronda de comodines

Hugo Cuypers anotó dos goles en la segunda mitad, Brian Gutiérrez añadió otro y el Fire de Chicago superó la ronda de comodines de la MLS, al imponerse el miércoles 3-1 sobre el Orlando City.

Chicago avanzó para enfrentarse al Union de Filadelfia, ganador del Supporters’ Shield como el mejor equipo de la liga durante la campaña regular, en una serie de playoffs al mejor de tres cotejos en la primera ronda.

El Fire está en los playoffs por primera vez desde 2017, bajo la dirección de Gregg Berhalter, quien fue el entrenador de la selección de Estados Unidos.

Orlando, que había avanzado más allá de la primera ronda en cada uno de los dos últimos playoffs, sólo consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos.

Gutiérrez y Cuypers anotaron en los primeros 12 minutos de la segunda mitad para dar al equipo local una ventaja de 2-0.

A los 48, Gutiérrez controló un centro de Jonathan Dean frente a la portería con su pierna izquierda y envió a las redes un derechazo.

Cuypers anotó en una jugada de mucho esfuerzo a los 57, cuando logró tocar un intento de despeje del arquero peruano Pedro Gallese y el balón se desvió hacia el fondo de la red. El belga añadió otro tanto a los 68 tras un pase de Philip Zinckernagel para una ventaja de 3-0.

Tyrese Spicer anotó por Orlando a los 89.

