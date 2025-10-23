Paolo Banchero y Franz Wagner anotan 24 puntos cada uno y Orlando vence a Miami por 125-121

Paolo Banchero y Franz Wagner anotaron 24 puntos cada uno, Desmond Bane sumó 23 en su debut con Orlando, y el Magic se impuso el miércoles 125-121 sobre el Heat de Miami, en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

Norman Powell lideró a Miami con 28 puntos, en tanto que Bam Adebayo sumó 15 unidades y 12 rebotes. El Heat ganaba por siete puntos a mitad del último cuarto antes de pasar más de cuatro minutos sin acertar un disparo de campo.

El base del Magic, Jalen Suggs, una sorpresa como titular después de perderse la segunda mitad de la campaña pasada y toda la pretemporada, terminó con 14 puntos al atinar seis de siete tiros. Suggs realizó varias jugadas defensivas al final del último cuarto, incluyendo un robo y una bandeja que redujeron la ventaja de Miami a 111-110.

El tiro corto de Suggs con 58,7 segundos restantes puso a Orlando por delante en definitiva, y dos tiros libres de Wendell Carter pusieron cifras definitivas en el marcador con 6,1 segundos restantes.

Andrew Wiggins totalizó 18 puntos para el Heat y Davion Mitchell contabilizó 16 puntos y 12 asistencias.

Bane, en su primer partido después de firmar un contrato de cinco años con el Magic, acertó sus dos primeros tiros de tres puntos y terminó embocando tres de siete desde detrás del arco.

