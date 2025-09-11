Final de la Champions League 2027 regresará al estadio del Atlético de Madrid

La final de la Liga de Campeones volverá al estadio Metropolitano del Atlético de Madrid en 2027.

La UEFA eligió el jueves el recinto en la capital de España para albergar el partido que originalmente estaba programado para el San Siro en Milán.

El Metropolitano, que se inauguró en 2017, ya fue sede de la final de la Liga de Campeones en 2019, cuando Liverpool venció a 2-0 a Tottenham.

La final de la Liga de Campeones Femenina en 2027 se llevará a cabo en Polonia, en el estadio Nacional de Varsovia, según decidió el jueves el comité ejecutivo de la UEFA.

Para la final masculina de 2027, la Real Federación Española de Fútbol propuso el estadio del Atlético, mientras que Azerbaiyán presentó su candidatura con el Estadio Olímpico de Bakú. La UEFA descartó el histórico San Siro el año pasado a pesar de dar a la ciudad de Milán tiempo adicional para cumplir con los requisitos de organización.

La UEFA quería que Milán demostrara que el estadio Giuseppe Meazza estaría disponible durante los trabajos de renovación planificados entre la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y los partidos de la Eurocopa 2032, que Italia co-organizará con Turquía.

El Atlético habrá albergado la final dos veces desde que el ahora renovado estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid la organizó por última vez en 2010.

El Real Madrid ha desafiado a la UEFA con acciones legales desde 2021, cuando el club fue un actor clave en el desafío a la estructura del fútbol europeo con el proyecto de la Superliga. El plan fracasó a las 48 horas de su lanzamiento.

El Bernabéu es una opción para que la FIFA decida qué estadio albergará la final de la Copa Mundial masculina de 2030 que España co-organizará con Portugal y Marruecos.

