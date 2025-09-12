Autoridades allanan hotel en Costa Rica nuevamente por muerte del hijo de Brett Gardner

Las autoridades judiciales de Costa Rica allanaron por segunda vez un hotel donde el hijo menor de Brett Gardner, exjardinero de los Yankees de Nueva York, murió durante unas vacaciones familiares el 21 de marzo.

Miller Gardner tenía 14 años cuando murió mientras dormía, según un comunicado de los Yankees de Nueva York, en lo que inicialmente fue determinado por las autoridades como asfixia.

El 2 de abril, la determinación final fue que la causa de la muerte del menor fue envenenamiento por monóxido de carbono.

El fiscal Kenneth Álvarez dijo a ESPN que el allanamiento en el Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort en la playa Manuel Antonio, ubicada en el Pacífico central de Costa Rica, fue para recopilar evidencia adicional relacionada con esa autopsia.

“Estas diligencias buscan confirmar o descartar que el hecho corresponde a un delito de homicidio culposo, es decir, determinar si la muerte de esta persona fue ocasionada por falta al deber de cuidado. Por ahora, no hay personas imputadas individualizadas”, indicó el Ministerio Público mediante un comunicado.

The Associated Press contactó a las autoridades el viernes para conocer el resultado de la investigación, pero no se proporcionaron detalles adicionales.

Las autoridades realizaron un allanamiento en la misma propiedad el 28 de marzo.

“Esa primera inspección permitió desarrollar mediciones de atmósferas peligrosas y ubicar la presencia de monóxido de carbono en la habitación donde se hospedó la familia Gardner”, dijo la Fiscalía.

Brett Gardner, de 41 años, fue seleccionado por los Yankees en 2005 y pasó toda su carrera en las Grandes Ligas con esa organización.

