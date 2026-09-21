Granit Xhaka admite usar documentos falsos de vacunación en Suiza y se pierde la Liga de Naciones

El capitán Granit Xhaka reconoció errores el lunes y se retiró de la convocatoria de la selección nacional de Suiza tras admitir que utilizó documentos falsos durante la pandemia de COVID-19.

Los medios suizos informaron el fin de semana que Xhaka, de 33 años, era sospechoso de haber obtenido en 2022 un certificado de vacunación falso de un médico investigado por fiscales en Lucerna.

“Fue un error. Lo siento”, manifestó Xhaka el lunes en una publicación en su cuenta de Instagram, al explicar que en ese momento sentía una “profunda desconfianza” hacia las vacunas contra el COVID-19. Añadió que cooperará con las autoridades.

El jugador con más partidos con Suiza, con 152 encuentros con la selección nacional, no se unirá al equipo antes de cuatro partidos en la Liga de Naciones.

El presidente de la federación suiza de fútbol, Peter Knäbel, señaló en un comunicado que la entidad acogía con satisfacción que Xhaka asumiera su responsabilidad para esclarecer plenamente el asunto.

“Al mismo tiempo, hemos acordado juntos que, en el mejor interés del equipo, es preferible disputar estos partidos sin él”, expresó Knäbel.

Suiza, cuartofinalista del Mundial, viajará para enfrentar a Macedonia del Norte y Escocia antes de recibir a Eslovenia y a Macedonia del Norte, ambos en Lucerna, en su grupo de la segunda categoría de la Liga de Naciones.

Más tarde el lunes, en la sede del equipo suizo en Turquía, Knäbel dijo a los periodistas que no se había hablado de que Xhaka renunciara a la capitanía.

Knäbel declinó hacer una comparación con el exentrenador de la selección masculina suiza de hockey sobre hielo, Patrick Fischer, quien fue despedido este año tras informes de que obtuvo un certificado de vacunación falso para viajar a China para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Las autoridades chinas habían exigido estar vacunado o pasar tres semanas en cuarentena allí.

Eso era un requisito de vacunación para asistir a los Juegos Olímpicos, indicó Knäbel, mientras que las autoridades del fútbol suizo solo habían recomendado a los jugadores vacunarse durante la pandemia.

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