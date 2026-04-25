Lesión de Mohamed Salah genera dudas sobre si volverá a jugar con Liverpool

Mohamed Salah podría haber disputado su último partido con el Liverpool después de lesionarse en la victoria contra el Crystal Palace el sábado.

Salah dejará Anfield al final de la temporada y el entrenador del Liverpool, Arne Slot, señaló que no sabía cuánto tardaría Salah en recuperarse de lo que parecía ser un problema en el tendón de la corva.

El internacional egipcio fue sustituido a los 59 minutos de la victoria 3-1 en casa y aplaudió a los aficionados locales mientras abandonaba el campo.

Después se le preguntó a Slot si Salah podría volver a jugar esta temporada. La última jornada de la Premier League es el 24 de mayo.

“Simplemente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la temporada termina en cuatro semanas, así que no se van a jugar muchos partidos”, manifestó. “Tenemos que esperar y ver cómo evoluciona su lesión y si puede volver a jugar.

“Lo que sí sé de Mo es que, a lo largo de todos estos años, ha cuidado tan bien su cuerpo que necesitará el mínimo tiempo requerido para recuperarse de una lesión”.

Salah ha atravesado una temporada complicada, en la que protagonizó un enfrentamiento público con Slot después de ser relegado y anotó apenas siete goles en la Premier League —su cifra más baja desde que llegó al club en 2017.

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