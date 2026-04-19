Liverpool marca al final y vence a Everton en el derbi de Merseyside

Un cabezazo de Virgil van Dijk en el décimo minuto del tiempo añadido le dio el domingo a Liverpool el triunfo 2-1 en casa de Everton, en un derbi de Merseyside que incluyó un gol de Mohamed Salah que igualó un récord.

Salah, que dejará Liverpool al final de la temporada tras nueve campañas repletas de trofeos, marcó en su último derbi al definir con un remate raso a los 29 minutos. Su noveno gol en derbis de Merseyside lo igualó con Steven Gerrard, leyenda de Liverpool, como el máximo anotador en la era de la Liga Premier (desde 1992).

Van Dijk, el otro baluarte de Liverpool, sentenció la victoria al empujar a la red un saque de esquina cobrado por Dominik Szoboszlai.

Se agregó tanto tiempo añadido porque Giorgi Mamardashvili, el arquero de Liverpool, tuvo que salir en camilla tras sufrir una lesión al intentar, sin éxito, detener un disparo de Beto a los 54 minutos que significó el empate de Everton.

Liverpool se colocó siete puntos por delante de Chelsea, sexto en la tabla de posiciones, dentro de la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones. Los cinco primeros tendrán plaza asegurada para la principal competición europea la próxima temporada.

Una victoria de Everton en el primer derbi en su nuevo estadio en Bramley-Moore Dock habría dejado al equipo a solo dos puntos de Liverpool.

El Villa gana y se encamina a la Champions

Aston Villa consolidó su lugar entre los puestos de clasificación a la Liga de Campeones al vencer 4-3 a Sunderland gracias a un gol de Tammy Abraham en el tiempo añadido.

Villa se mantuvo en el cuarto puesto, por detrás del Manchester United por diferencia de goles, pero amplió a 10 puntos su ventaja sobre Chelsea, sexto, con cinco jornadas por disputarse.

Ollie Watkins facturó un doblete en la primera mitad y además asistió a Morgan Rogers para el otro gol del Villa ante Sunderland, que igualó brevemente por medio de Chris Rigg para el 1-1 y luego marcó a los 86 y 87 minutos por conducto de Trai Hume y Wilson Isidor, respectivamente.

Triplete de Gibbs-White y el Forest se aleja del descenso

Morgan Gibbs-White firmó un triplete en la segunda mitad y el Nottingham Forest reaccionó para vencer 4-1 a Burnley y reforzar aún más sus esperanzas de permanencia.

Forest se alejó a cinco puntos de Tottenham, tercero por la cola. El penúltimo Burnley se acercó más a la caída al Championship.

El delantero brasileño Igor Jesus anotó el cuarto gol, ya en el tramo final, para el Forest, que remontó trasel gol de Zian Flemming en el tiempo añadido de la primera mitad.

Más tarde, el día podría resultar decisivo en la lucha por el título cuando Manchester City reciba a Arsenal en un choque entre los dos primeros. El trofeo de la Premier fue puesto en exhibición, a un costado del campo, en el Etihad Stadium para la gran ocasión.

Una victoria de Arsenal, líder de la liga desde hace mucho tiempo, le devolvería una ventaja de nueve puntos, dejándolo en una posición sólida para convertirse en campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004.

Un triunfo de City reduciría la diferencia a tres puntos. City además tendría un partido pendiente, en casa de Burnley el miércoles. Después de eso, a ambos equipos les quedarían cinco encuentros.

Un empate favorecería más a Arsenal, al mantener un colchón de seis puntos entre los equipos.

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