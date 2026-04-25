Manchester City vuelve a la final de la Copa FA tras vencer al Southampton

El Manchester City se dirige a una cuarta final consecutiva de la Copa FA después de sobrevivir a un susto para vencer el sábado 2-1 al Southampton, de la segunda división, en Wembley.

El gol de Nico Gonzalez a los 87 minutos completó una remontada después de ir abajo por un gol.

La victoria mantuvo viva la apuesta del City por un triplete doméstico de trofeos, tras haber ganado la Copa de la Liga inglesa y estar compitiendo con Arsenal por el título de la Liga Premier.

Horas antes, la primera victoria del Tottenham del 2026 en la Liga Premier no fue suficiente para sacar al equipo de la zona de descenso.

Los Spurs vencieron el sábado 1-0 al ya descendido Wolverhampton para darle a Roberto De Zerbi su primera victoria como entrenador. Pero el equipo se mantuvo en la zona de descenso dos puntos detrás de West Ham, que aseguró un triunfo 2-1 contra Everton gracias al gol de Callum Wilson en el tiempo de descuento en el London Stadium.

Liverpool subió al cuarto puesto por diferencia de goles al vencer 3-1 al Crystal Palace. El campeón defensor superó a Aston Villa, que perdió 1-0 ante Fulham.

Arsenal enfrenta más tarde Newcastle con la posibilidad de volver a la cima por delante de Manchester City.

City disputaba las semifinales la Copa FA contra Southampton, de la segunda división, en el estadio de Wembley.

Montaña rusa del descenso

Por un breve tiempo todo parecía irle bien al Tottenham.

Primero, el mediocampista Joao Paulinha logró mantenerse habilitada para poner arriba a los Spurs a los 82 minutos en Molineux y sobrevivir a una revisión del VAR.

Momentos después, Kiernan Dewsbury-Hall, del Everton, igualó el marcador en West Ham — anulando el gol inicial de Tomas Soucek y ayudando temporalmente a los Spurs a salir de la zona de descenso.

Pero el gol de Wilson al 92 —después de entrar como suplente tardío— hizo que la lucha por la permanencia diera otro giro.

La victoria de los Spurs fue la primera en la liga desde el 28 de diciembre y otra evidencia de una mejora en la forma bajo De Zerbi, quien fue nombrado el mes pasado.

El italiano ha estado al mando durante tres partidos y suma cuatro puntos.

Liverpool en ascenso

La defensa del título del Liverpool se desmoronó hace mucho tiempo, pero el equipo de Arne Slot parece bien posicionado para clasificarse para la Liga de Campeones y quizá incluso quedar entre los tres primeros.

Alexander Isak anotó su primer gol desde que se fracturó el tobillo y el peroné en diciembre, mientras Liverpool subió al cuarto puesto e igualó en puntos al Manchester United, tercero, habiendo jugado un partido más.

United recibe al Liverpool la próxima semana en un partido que tendrá intensidad añadida dada su posición en la liga.

Villa comenzó el día con la posibilidad de subir al tercer puesto, pero lo terminó en quinto, al caer ante el gol en la primera mitad de Ryan Sessegnon en Fulham. Villa también estaba igualado en puntos con United y Liverpool.

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