Lauri Markkanen anota 33 puntos y guía a Jazz a victoria 116-114 sobre Mavericks

Lauri Markkanen anotó 33 puntos y capturó siete rebotes para que el Jazz de Utah dejara atrás una seguidilla de cinco derrotas al superar el jueves 116-114 a los Mavericks de Dallas.

Keyonte George añadió 19 puntos y siete asistencias. Brice Sensabaugh anotó 14 unidades y Kevin Love contribuyó con diez tantos y diez rebotes.

Cooper Flagg lideró a Dallas con 29 puntos, diez rebotes y ocho asistencias. Klay Thompson encestó seis triples y anotó 23 puntos desde el banquillo. Anthony Davis sumó 21 puntos y 11 rebotes por los Mavs.

Utah anotó 25 puntos a partir de 21 pérdidas de balón de Dallas y superó a los Mavericks por 64-46 en la pintura.

Dallas encestó en cuatro posesiones consecutivas, culminando con un triple de Max Christie, para tomar una ventaja de 107-100 con 4:39 restantes. Utah mantuvo luego a los Mavericks sin anotar durante casi cuatro minutos y tomó la delantera.

Markkanen logró tres canastas consecutivas para impulsar una racha de 12-0 que dio al Jazz una ventaja de 112-107 con 1:41 por jugar. Utah anotó en siete de sus últimas nueve posesiones para asegurar la victoria.

