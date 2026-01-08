Gilgeous-Alexander brilla con 46 puntos y Thunder frena rara mala racha al vencer a Jazz en alargue

Shai Gilgeous-Alexander anotó 46 puntos y el Thunder de Oklahoma City se impuso el miércoles 129-125 al Jazz de Utah en tiempo extra, para quebrar una racha de dos derrotas consecutivas.

Gilgeous-Alexander hizo un tiro con calma desde cerca de la línea de castigo al final del tiempo reglamentario para forzar el tiempo extra. En la prórroga, anotó nueve puntos.

El Jugador Más Valioso de la campaña anterior aumentó su racha de partidos con al menos 20 puntos a 109, la segunda más larga en la historia de la NBA.

Chet Holmgren totalizó 23 puntos y 12 rebotes, Jalen Williams anotó 17 unidades y Ajay Mitchell agregó 16 a la causa del campeón defensor de la NBA.

El Thunder había perdido seis de sus últimos 12 compromisos después de comenzar la temporada 24-1. La mancha más significativa en fechas recientes llegó el martes con una derrota de 124-97 ante el alicaído Charlotte.

Fue la segunda derrota consecutiva del Thunder, que no ha perdido tres duelos consecutivos de temporada regular desde abril de 2024.

Lauri Markkanen totalizó 29 puntos y 13 rebotes por Utah. Keyonte George agregó 25 puntos y 11 asistencias, mientras que Jusuf Nurkic contribuyó con 15 puntos y 15 rebotes por el Jazz, que perdió su quinto consecutivo.

