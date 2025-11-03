Stay up to date with notifications from The Independent

Jayden Daniels sale del juego tras lesión impactante en el brazo izquierdo del QB de Washington

Noah Trister
Domingo, 02 de noviembre de 2025 23:38 EST
COMMANDERS-DANIELS LESIÓN
COMMANDERS-DANIELS LESIÓN (AP)

Jayden Daniels salió del juego de Washington contra Seattle con 7:29 restantes el domingo por la noche después de que su brazo izquierdo, el no lanzador, se doblara de manera espantosa mientras era tacleado cerca de la línea de gol.

Los Commanders estaban perdiendo 38-7 en ese momento, lo que generó preguntas sobre por qué Daniels seguía en el juego. Pudo caminar hacia el túnel, pero fue otra lesión más para el quarterback de segundo año en una temporada que rápidamente se ha descontrolado para Washington.

Daniels acababa de regresar de una lesión en el tendón de la corva que le hizo perderse el juego anterior en Kansas City. También se perdió dos juegos a principios de esta temporada debido a una lesión en la rodilla.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

