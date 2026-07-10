De Ketelaere acaba con la racha sin goles de Simón. Bélgica y España igualan 1-1 al descanso

El delantero belga Charles De Ketelaere anotó el primer gol que España ha encajado en todo el Mundial a los 41 minutos el viernes y las selecciones se fueron al descanso con un empate 1-1 en su duelo de cuartos de final.

Fabián Ruiz marcó a los 30 minutos para España. La Roja no había encajado goles en sus primeros cinco partidos del torneo de este año.

El arquero español Unai Simón fijó un récord de 650 minutos sin recibir goles en un Mundial, una racha que se remontaba a Qatar, antes de que De Ketelaere la cortara de golpe al imponerse físicamente al juvenil defensor Pau Cubarsí y rematar de cabeza el centro de Timothy Castagne.

Tras un inicio cauteloso de ambos equipos en el segundo partido de cuartos de final del Mundial, España abrió el marcador cuando Lamine Yamal y Pedro Porro bajaron el balón por la banda derecha y se lo hicieron llegar a Dani Olmo, cuyo disparo fue detenido por Thibaut Courtois. Ruiz cazó el rebote y lo clavó para su primer gol del Mundial.

Ruiz fue titular por primera vez desde el debut de España en el Mundial. Reemplazó a Pedri González en el once en una variante táctica del seleccionador español Luis De La Fuente que causó cierta sorpresa. España permanece invicto desde marzo de 2023.

Bélgica no había generado nada parecido a una ocasión clara de gol antes del tanto de De Ketelaere, el delantero del Atalanta italiano que anotó dos goles en la goleada 4-1 de Bélgica sobre el anfitrión Estados Unidos el lunes.

El capitán belga Youri Tielemans fue retirado del once inicial tras lesionarse durante el calentamiento. Se unió en la banda al defensor Amadou Onana, también lesionado, aunque Kevin De Bruyne regresó con Bélgica.

El ganador en el SoFi Stadium se las verá contra Francia en un semifinal el martes en el área de Dallas.

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