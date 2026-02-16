Mourinho dice que no hará falta un "milagro" para tumbar al "herido" Real Madrid en la Champions

José Mourinho cree que el Real Madrid está herido tras sufrir una orpresiva derrota ante Benfica y no piensa que haga falta un milagro para volver a sacudir al gigante español en la Liga de Campeones.

Benfica venció 4-2 al Madrid en la última jornada de la fase de liga para quedarse con el último boletos para los repechajes y, de paso, sacó al 15 veces campeón de la zona de ocho puestos de clasificación directa a los octavos de final.

El Benfica de Mourinho y su antiguo equipo se vuelven a enfrentar en Lisboa el martes en el partido de ida.

"Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League... están heridos. Y un rey herido es peligroso”, dijo Mourino.

El entrenador portugués reconoció que el Madrid sigue siendo amplio favorito y que Benfica necesitaría una actuación casi perfecta para avanzar.

“No creo que haga falta un milagro para pasar, necesitamos un nivel máximo, pero no un milagro", manifestó. “El Madrid es historia, pero somos dos clubes gigantes. Ganar al Madrid es algo muy difícil. Hacerlo dos, tres veces, eliminarlos”.

"Es el rey, con todo lo que ello significa. No es solo historia, vamos a jugar contra quien seguramente sea el máximo favorito para ganar esta competencia”, añadió.

La dramática victoria de Benfica en Lisboa hace tres semanas se produjo gracias a un cabezazo de último minuto del arquero Anatoliy Trubin, lo que permitió al equipo quedarse con el 24º y último puesto para los repechajespor diferencia de goles.

“Trubin no estará en el ataque esta vez”, bromeó Mourinho.

“Estoy muy acostumbrado a este tipo de eliminatorias, lo he hecho toda mi vida”, señaló. “La gente a menudo piensa que necesitas un determinado resultado en el partido de ida por esta o aquella razón. Yo digo que no hay un resultado definitivo”, remarcó.

___

