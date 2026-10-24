Lamar Jackson queda descartado para el juego de los Ravens ante los Bengals

Los Ravens de Baltimore descartaron al quarterback estrella Lamar Jackson para el partido del domingo contra Cincinnati debido a una lesión en el tobillo.

Los Ravens tuvieron marca de 1-1 contra Atlanta y Cleveland sin Jackson. Esta semana pudo entrenar de manera limitada e incluso habló con los reporteros, pero Baltimore anunció el sábado que no jugaría contra los Bengals.

Eso deja a Tyler Huntley en posición de volver a ser el titular.

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