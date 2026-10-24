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Lamar Jackson queda descartado para el juego de los Ravens ante los Bengals

RAVENS-JACKSON
RAVENS-JACKSON (AP)

Los Ravens de Baltimore descartaron al quarterback estrella Lamar Jackson para el partido del domingo contra Cincinnati debido a una lesión en el tobillo.

Los Ravens tuvieron marca de 1-1 contra Atlanta y Cleveland sin Jackson. Esta semana pudo entrenar de manera limitada e incluso habló con los reporteros, pero Baltimore anunció el sábado que no jugaría contra los Bengals.

Eso deja a Tyler Huntley en posición de volver a ser el titular.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

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