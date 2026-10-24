Animadoras de Cowboys se sindicalizan tras años de lucha por mejor paga

Las animadoras de los Cowboys de Dallas se están sindicalizando.

El equipo de la NFL acordó reconocer a la Dallas Cowboys Cheerleaders Association como la organización representante de negociación colectiva de uno de los grupos más famosos de animadoras en el deporte profesional, informaron ambas partes en un comunicado conjunto emitido el viernes.

La medida llega después de años en los que las animadoras han luchado por aumentos salariales.

“Las Dallas Cowboys Cheerleaders son una parte distinguida de la organización de los Cowboys, profundamente respetadas por el talento y la dedicación que demuestran”, reza un comunicado del equipo. “Siguen siendo una de las oportunidades más codiciadas para bailarinas talentosas en todo el mundo”.

Durante la segunda temporada de la serie de Netflix “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”, que se emitió el año pasado, una de las animadoras comentó que las integrantes estaban recibiendo un aumento salarial del 400%.

En 2019, los Cowboys llegaron a un acuerdo en una demanda presentada por una exanimadora, lo que llevó a que el grupo duplicara el pago por partido para las integrantes hasta 400 dólares.

El primer grupo de animadoras en sindicalizarse fue el de las Buffalo Jills, de los Bills de Buffalo. Las Jills obtuvieron en 1995 un fallo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales que les permitió formar la National Football League Cheerleaders Association.

Luego votaron para afiliarse a ella. El grupo se disolvió tras una demanda de 2014 presentada por exintegrantes de las Jills, quienes afirmaron que trabajaron cientos de horas gratis y que fueron sometidas a manoseos y a comentarios sexuales.

El profesor Victor Chen, de la Virginia Commonwealth University, quien estudia temas laborales como sociólogo, consideró probable que las animadorasas de los Cowboys se hayan visto favorecidas por ser tan conocidas y por el programa de Netflix.

Chen explicó que, sin esa notoriedad, el equipo quizá simplemente habría intentado reemplazar a las animadoras, porque hay muchísimas personas dispuestas a aceptar empleos en la industria del espectáculo con salarios bajos.

"Así que se ve mucha de esa desigualdad en la remuneración en cualquier tipo de ámbito artístico o de entretenimiento, donde hay mucha gente ansiosa por entrar y quizá lo hace sin cobrar o cobrando muy poco”, opinó Chen.

Los Cowboys son el equipo deportivo profesional más valioso del mundo, según la revista Forbes.

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Funk informó desde Omaha, Nebraska.

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