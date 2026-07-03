Lakers envían a Ayton a Wizards por Hardy y dos selecciones de 2da ronda, dice fuente AP

Deandre Ayton será traspasado de los Lakers de Los Ángeles a los Wizards de Washington, según una persona con conocimiento del acuerdo.

Los Lakers han pactado enviar a Ayton a Washington a cambio de Jaden Hardy y selecciones de segunda ronda del draft en 2031 y 2032, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press el viernes bajo condición de anonimato, porque el traspaso aún no era oficial.

Ayton, la selección número 1 del draft de 2018, jugó para los Suns de Phoenix durante cinco temporadas y para los Trail Blazers de Portland durante otras dos. Se unió a los Lakers la temporada pasada y promedió 12,5 puntos y 8,0 rebotes en 72 partidos.

Los Wizards han ganado apenas 50 partidos en las últimas tres temporadas, pero su futuro luce más prometedor tras incorporar a Trae Young y Anthony Davis la temporada pasada y luego seleccionar a AJ Dybantsa con la primera elección en el draft del mes pasado. Por supuesto, la disponibilidad de Davis suele ser motivo de preocupación.

Ayton, de 7 pies de estatura, aporta otro protector del aro a un equipo de Washington que cuenta con Davis y Alex Sarr. Ayton ahora les da a los Wizards tres jugadores que fueron la primera selección global, junto con Davis y Dybantsa.

Ayton ha promediado 15,8 puntos y 10,1 rebotes en su carrera.

La salida de Ayton prolonga una pretemporada de cambios para los Lakers. LeBron James no regresará, y Los Ángeles está cediendo dos selecciones de primera ronda y dos intercambios de selecciones de primera ronda como parte de un acuerdo de firma y traspaso que llevará al pívot Walker Kessler desde Utah a los Lakers. Deandre Ayton será traspasado de los Lakers de Los Ángeles a los Wizards de Washington, según una persona con conocimiento del acuerdo.

Los Lakers han pactado enviar a Ayton a Washington a cambio de Jaden Hardy y selecciones de segunda ronda del draft en 2031 y 2032, de acuerdo con la persona, que habló con The Associated Press el viernes bajo condición de anonimato, porque el traspaso aún no era oficial.

Ayton, la selección número 1 del draft de 2018, jugó para los Suns de Phoenix durante cinco temporadas y para los Trail Blazers de Portland durante otras dos. Se unió a los Lakers la temporada pasada y promedió 12,5 puntos y 8,0 rebotes en 72 partidos.

Los Wizards han ganado apenas 50 partidos en las últimas tres temporadas, pero su futuro luce más prometedor tras incorporar a Trae Young y Anthony Davis la temporada pasada y luego seleccionar a AJ Dybantsa con la primera elección en el draft del mes pasado. Por supuesto, la disponibilidad de Davis suele ser motivo de preocupación.

Ayton, de 7 pies de estatura, aporta otro protector del aro a un equipo de Washington que cuenta con Davis y Alex Sarr. Ayton ahora les da a los Wizards tres jugadores que fueron la primera selección global, junto con Davis y Dybantsa.

Ayton ha promediado 15,8 puntos y 10,1 rebotes en su carrera.

La salida de Ayton prolonga una pretemporada de cambios para los Lakers. LeBron James no regresará, y Los Ángeles está cediendo dos selecciones de primera ronda y dos intercambios de selecciones de primera ronda como parte de un acuerdo de firma y traspaso que llevará al pívot Walker Kessler desde Utah a los Lakers.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes