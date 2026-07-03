Seleccionador de EEUU Mauricio Pochettino lanza 1ra bola en juego de Marineros

El seleccionador de Estados Unidos Mauricio Pochettino hará el lanzamiento de la primera bola antes del juego del béisbol de las Grandes Ligas en que los Marineros de Seattle recibían el viernes a los Azulejos de Toronto.

La selección estadounidense fue invitada a asistir a ese encuentro.

Pochettino jugó a lanzarse una pelota de béisbol con algunos de sus jugadores antes del entrenamiento del viernes en el Husky Soccer Stadium. Estados Unidos juega contra Bélgica en el Mundial el lunes en el Lumen Field.

El estratega argentino también se ha unido a decenas de miles de aficionados para cantar “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, después de las victorias de Estados Unidos.

Pochettino, de 54 años, ha adoptado plenamente la experiencia estadounidense este verano.

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, que nació en el distrito neoyorquino de Brooklyn de padres nigerianos, pero se crio en Londres, se maravilló de las oportunidades que se les han brindado a él, a sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Creo que ese tipo de cosas sólo pueden pasar en Estados Unidos. Así que estoy muy, muy orgulloso", expresó Balogun. Ésta es una experiencia única para mí: estar en el Mundial en tu país. Y creo que se está viendo que hemos podido estar muy concentrados, pero, al mismo tiempo, tener tantas cosas que podemos hacer para distraernos y apartar la mente del entorno de alta presión. Esta noche será otra oportunidad para hacerlo”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa