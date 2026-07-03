Delantero de EEUU Balogun dice que tarjeta amarilla, no roja, habría sido 'justa' en el Mundial

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun discrepa respetuosamente con la tarjeta roja que recibió en la victoria por 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina en el Mundial.

Balogun fue expulsado el miércoles por pisar el tobillo derecho de Tarik Muharemovic.

Antes del entrenamiento del viernes en el Husky Soccer Stadium de Seattle, Balogun manifestó que una tarjeta amarilla por la entrada habría sido más justa.

“No hay otro lugar donde poner la pierna. Va a ser inevitable. Así que he visto muchas opiniones y enfoques distintos", explicó. "Pero, en lo personal, creo que una amarilla habría sido justa. Es algo que ya pasó, así que tenemos que seguir adelante y yo tengo que aceptarlo”.

Balogun debe cumplir una suspensión automática de un partido y se perderá el encuentro de octavos de final del lunes contra Bélgica. No existe un proceso de apelación para una suspensión por tarjeta roja, a menos que la FIFA imponga un castigo de más de un partido, lo cual no ocurrió en el caso de Balogun.

Podrá volver para los cuartos de final si los estadounidenses avanzan.

Balogun suma tres goles en el torneo, incluido uno para poner a Estados Unidos en ventaja contra Bosnia. Igualó lo conseguido por Landon Donovan en 2010 con la segunda mayor cantidad de goles de un estadounidense en un Mundial, solo por detrás de los cuatro de Bert Patenaude en el torneo inaugural de 1930.

El delantero de 25 años celebró su gol más reciente contra Bosnia con el gesto de “The Silencer” que usa LeBron James, de la NBA. James, el basquetbolista con más puntos en la historia de la liga celebró el gesto en las redes sociales.

Balogun, quien se convirtió en el primer jugador de Estados Unidos en marcar un doblete en un partido de un Mundial desde 1930, comentó que últimamente ha vivido una “montaña rusa” de emociones.

“He estado molesto, he estado feliz. Ha sido surrealista, para ser honesto", mencionó Balogun. "Pero para mí, creo que lo importante era mantener la calma. Nunca quiero reaccionar por enojo o por emoción. Todavía hay mucha gente que inspira a niños y niñas que están mirando. Tenemos que mostrarles la manera correcta de manejar las cosas, incluso cuando crees que es injusto”.

Aún no está claro a quién elegirá el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, para reemplazar a Balogun en la alineación titular. Ricardo Pepi y Haji Wright son los candidatos más probables para el partido contra Bélgica.

Durante la fase de grupos, cuando Christian Pulisic no jugó en la victoria por 2-0 contra Australia debido a una lesión en la pantorrilla, Pepi fue titular en su lugar.

“Cuando pierdes a un jugador como Balo, las cosas cambian un poco, pero hemos sido flexibles", explicó su compañero Tyler Adams. "Los muchachos han demostrado que están listos para jugar. Si es Pepi, si es Haji, vamos en una dirección diferente. Debería ser una oportunidad emocionante para quien tenga que dar un paso al frente”.

No contar con Balogun para uno de los partidos más importantes en la historia de Estados Unidos sigue siendo un golpe considerable. Una victoria en casa sobre Bélgica aseguraría un lugar en los cuartos de final del certamen para los estadounidenses apenas por segunda vez. La primera fue en 2002.

“Me encanta ver lo involucrado que está el país en nuestro camino y lo que están haciendo. Así que mi papel es simplemente seguir apoyando a todos, mantener alta la moral alta", explicó Balogun. "Y estoy seguro de que para el partido contra Bélgica podemos realmente crear un gran ambiente para ganar”.

Notas de lesiones

El mediocampista Cristian Roldan volvió a entrenar por su cuenta mientras continúa con la rehabilitación de una lesión en el cuádriceps. El defensor Mark McKenzie entrenó con normalidad tras lidiar con una lesión en un pie que lo dejó fuera de la convocatoria de Estados Unidos para el partido contra Bosnia.

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